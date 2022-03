V noci na neděli se mění čas. ‚Nejlepší je připravovat se několik dní,‘ radí neuroložka

Noc na neděli bude zase o hodinu kratší – čeká nás změna času. Přejdeme na ten letní, který zůstane až do konce října. Ve 2.00 se ručičky posunou o hodinu dopředu na 3.00, a nám tak zbyde méně času na spaní. Jak se na změnu nejlépe připravit, radí v rozhovoru pro Radiožurnál neuroložka Soňa Nevšímalová z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Rozhovor Praha 11:24 26. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Noc na neděli bude zase o hodinu kratší – čeká nás změna času (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Měli bychom se na střídání času připravit? Je třeba lepší jít si lehnout dříve?

Rozhodně to není špatné. Nevím, jestli to ten problém vyřeší, ale je to samozřejmě jedna z možností, které se doporučují.

Asi bychom se na to měli připravovat několik dní. To znamená, třeba i trochu dříve večeřet, chodit několik dní předem dříve spát. Ale nevím, kdo z nás to stihne.

Z hlediska spánku a toho, jak tělo odpočívá, který z časů je ten lepší: standardní, nebo letní?

O tom se vede spousta diskusí a debat.

A vy jste na které straně?

Vědecká veřejnost – to znamená třeba Evropská společnost pro cirkadiánní rytmy, naše spánková společnost a celá řada dalších – se kloní k zimnímu (tedy standardnímu - pozn. red.) času, protože to je náš čas fyziologický. Letní čas je vlastně uměle vytvořený.

Zimní čas nám jednak dovoluje, že nás v zimě dříve osvítí slunce, když vstáváme, a zase večer nám méně brání třeba usnutí. Kdyby byl stále letní čas, tak by nás slunce osvětlovalo strašně, strašně dlouho. Takže vědci preferují zimní čas.

Podle dřívějších plánů se měl čas loni ve státech Evropské unie měnit naposledy. Členské země se ale pořád nedohodly na tom, který z časů zachovat natrvalo. Mělo by se střídání podle vás zrušit co nejdříve?

To bohužel asi není reálné, zvlášť v současné situaci, kdy jsou úplně jiné preference. Ale určitě by to bylo vhodné. Bohužel nevím, kdy to bude reálné, protože nejde, aby si každý stát vytvořil svou preferenci, musí být určitá jednota. Je to nejspíš v nedohledu – ale bylo by to vhodné.