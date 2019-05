‚Léčba funguje, když je včas.‘ Ministerstvo chce posílit centra pro lidi s roztroušenou sklerózou

Péče o pacienty s roztroušenou sklerózou by už letos mohla být v Česku kvalitnější a lépe dostupná. Zajistit to mají vysoce specializovaná centra na léčbu této nemoci. S jejich vznikem počítá výzva ministerstva zdravotnictví, kterou resort vyhlásil koncem dubna. Teď se pacienti léčí v 15 centrech napříč republikou, ta ale kapacitně nestačí. Navíc se péče v nich liší. Praha 9:02 20. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V současnosti má Česko 15 center pro léčbu roztroušené sklerózy, jsou ale přetížená. (ilustrační snímek) | Foto: Fotobanka Pixabay

Pavel Štoček se svou diagnózu dozvěděl před pěti lety. Život s roztroušenou sklerózou mu usnadňuje každodenní cvičení.

„Myslím si, že fyzioterapie je úplně nejdůležitější, co může být. Nebo obecně pohyb pro pacienty s roztroušenou sklerózou, protože mám několik období, kdy jsem třeba nemohl cvičit ze zdravotních důvodů, třeba chřipka, a bylo to na těle velmi citelně znát. To jsem v posteli ležel asi týden a po tom týdnu jsem se vrátil několik měsíců zpátky,“ popisuje Štoček pro Radiožurnál.

Kromě toho pacienti někdy potřebují i psychologa. Jenže ne všem se tak komplexní péče dostává. Změnit by to měla vysoce specializovaná centra. Ta mají vzniknout z těch současných, která v Česku jsou.

„V naprosté většině případů centra už fungují, nejsou tam ale nastavené finanční mechanismy, které by byly vymožitelné a právě tím, že to centrum je zařazeno podle center, které jsou stanoveny v režimu zákonném, jim toto garantuje úhradu od pojišťovny. Doposud to bylo na bázi jakési libovolné dohody,“ vysvětluje náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

S novým statusem tak získají možnost rozšířit nejenom prostory, ale i tým lékařů a sester všech potřebných odborností.

„Výzva říká, na kolik pacientů musí být kolik lékařů, kolik zdravotních sester, kolik psychoterapeutů, kolik fyzioterapeutů, což samozřejmě povede k tomu, že o pacienty bude lépe postaráno, protože když na ně má lékař více času, nemusí spěchat, má více kolegů, kteří pečují,“ vysvětluje Eva Kubala Havrdová z Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Teď se v centrech léčí zhruba 15 tisíc pacientů. Po zavedení změn by možnost lepší péče mělo mít i zbylých pět tisíc nemocných. Navíc se zkrátí čekací doba, která se teď pohybuje kolem tří měsíců.

„V téhle době může člověk dostat další ataku nemoci, kterou by nemusel dostat, když dostane včas léčbu, protože dle vládního nařízení by měl léčbu dostat do čtyř týdnů. Ale on se pro kapacitní nedostatečnost do centra nemá šanci dostat,“ dodává Havrdová.

Zlepšit by se navíc mohla i diagnostika a na nemoc by se u pacientů mohlo přicházet dřív. To je u léčby roztroušené sklerózy klíčové.

„Zhruba 50 až 60 procent pacientů bez léčby skutečně za 10 až 15 let končí s těžkým postižením. Takže když začne nemoc ve 20 letech, tak v 35 letech téměř mohou očekávat invalidní vozík. Léčba velkou část pacientů umí stabilizovat, ale je potřeba říct, že funguje, pokud ji dáme včas. Pokud i nákladné léky velmi efektivní dáme, když už je pacient na vozíku, tak bohužel ani tyto léky nefungují,“ říká neuroložka Dana Horáková.

Teď je v Česku 15 center pro léčbu roztroušené sklerózy, na status vysoce specializovaných by měla dosáhnout všechna.

„Hladina je nastavená poměrně formálně, aby to splnila všechna centra, která v Česku jsou. Mělo by to znamenat i zlepšení té diagnostické fáze, včetně toho, že v centrech specializovanějších, to znamená ne v těch základních, kde bude jen primární diagnostika a udržovací léčba, tak tam bude přístup i k nákladnějším preparátům. Předpokládáme, že každé centrum bude pečovat o 600 tisíc obyvatel,“ přidává náměstek Roman Prymula.

Výzva ministerstva počítá až s 17 centry, je tedy prostor i pro vznik nových tam, kde teď chybí. Třeba v Liberci, kde žije i pacientka Veronika. Za léčbou teď musí dojíždět do 100 kilometrů vzdálených Teplic.

„To je jako opravdu jako náročný Pro mě, ale hlavně mého muže, protože mě tam vozil. V Teplicích je snad teď fyzioterapie, ale to nevyužíváme, protože jsme rádi, že odjedeme domu. Je to na celý den,“ popisuje Veronika.

Každý rok lékaři roztroušenou sklerózu nově zjistí u zhruba 700 pacientů. V Česku jich je celkem asi 20 tisíc, ze 70 procent ženy.