Blízký východ trápí dětská obezita, stále více pacientů si váhu nechává snižovat chirurgicky

Profesor Aájid Kahtání z univerzity Krále Saúda řekl, že v minulých deseti letech provedl bariatrický zákrok u 2900 dětí a dospívajících. Mezi jeho pacienty byl i čtyřletý chlapec, který vážil 70 kilogramů. „Ta váha ho zabíjela. Za rok shodil skoro 20 kilogramů, zachránilo mu to život,“ řekl Kahtání o tomto případu.

Pro bariatrickou operaci, která má lidem pomoci řešit obezitu, se v Saúdské Arábii vybírají lidé trpící morbidní obezitou, jejichž index tělesné hmotnosti (BMI) je vyšší než 40 a dále obézní s BMI nad 30. Ideální hodnota tohoto indexu, počítaného ze vztahu váhy a výšky, je mezi 18,5 a 25. Při operaci se chirurgickými metodami omezí kapacita žaludku.

Podle Kahtáního je na Blízkém východě stále více dětí, které mají tento zákrok za sebou. V regionu rovněž přibývá obézní mládeže. „Podle studií má nadváhu nebo trpí obezitou 20 až 30 procent lidí do 18 let. Ve všech státech oblasti Perského zálivu je to stejné,“ řekl profesor.

Do Saúdské Arábie za ním přijíždějí rodiny z celého Blízkého východu. Lékař metodu obhajuje a říká, že takto radikálně lze snížit váhu u dítěte jakéhokoli věku, pokud váha ohrožuje jeho zdraví.

Některé státy stanovují pro bariatrický zákrok hraniční věk pacienta – ve Spojených arabských emirátech je to 18 let. Kahtání obavy z negativního vlivu například na další vývoj dětí nesdílí.

Publikoval studii, v níž se po dobu pěti let sledovaly dvě skupiny dětí: jedna po bariatrickém zákroku, druhá podrobující se tradičním metodám na snížení váhy. Děti po zákroku za toto období v průměru vyrostly o deset centimetrů víc než děti ve druhé skupině. Kahtámí to vysvětluje tím, že obezita růst potlačuje.

Za svou kariéru provedl Kahtámí bariatrický zákrok na deseti tisících lidech. Byl mezi nimi i jednadvacetiletý člověk, který vážil 610 kilogramů a dnes má 68 kilo.