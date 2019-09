Dluhy, rozpad rodin, sebevraždy. I sázení na sportovní výsledky může vést k nebezpečné závislosti

Devadesát procent lidí závislých na sportovních sázkách je z prostředí fotbalu. Alespoň podle statistik jedné ze dvou poraden pro nelátkové závislosti v republice. Jihočeský Prevent 99 zpracovává údaje tři roky a Radiožurnál je má k dispozici. Třetinu závislých tvoří mladí hráči mezi šestnácti až dvaceti lety. České Budějovice 10:32 10. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Thomas Ulrich | Zdroj: Pixabay

Fotbalista Lukáš hraje za tři kluby zároveň a sází skoro dvacet let. „Vidina toho sázení s rozumem, konkrétně třeba vydělat si pět tisíc měsíčně ke svému zaměstnání, by byla hezká. To se mi dlouhodobě nedaří. Většinou mě zradí trpělivost nebo disciplína,“ svěřuje se pro Český rozhlas České Budějovice.

Většinou má k sázení nastudovanou určitou techniku, třeba na menší kurzy. „Řeknu si, že budu sázet opatrně, ale člověk jednou prohraje, podruhé prohraje, sází větší a větší a v podstatě tomu propadne.“

Pětatřicátník Lukáš na zápase Českých Budějovic proti Zlínu prohrál necelou sto korunu, sází ale denně. Mezi nejčastější důsledky patří zadlužení, podle šéfa Poradny pro nelátkové závislosti Prevent 99 Jiřího Koreše dluhy dosahují v průměru u jedné rodiny na 600 tisíc korun.

„Vzápětí za tím jsou to rizika vztahová – rozpad rodin, nedůvěra, rozvody. Mezi hráči je největší procento sebevražd. Sázkaři, kteří k nám přicházejí, přemýšlí nad sebevraždou nebo se o ni pokusili,“ popisuje Koreš.

Za situaci podle něj může možnost on-line sázení i reklamy na sázení spojené se sportem. Na nepříznivé statistiky začínají reagovat i fotbalové kluby, jako první se k preventivnímu programu pro hráče i rodiče přihlásilo českobudějovické Dynamo.