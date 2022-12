V Česku roste počet případů selhání srdce. Podle kardiologů hrozí dokonce epidemie této nemoci

Čeští kardiologové se obávají epidemie srdečního selhání. Počet lidí s nemocemi oběhové soustavy totiž v posledních letech stoupá. Ještě v roce 2011 selháním srdce trpělo zhruba 97 tisíc pacientů, loni jich bylo už 122 tisíc. A tento trend bude podle lékařů dál pokračovat. O tom, proč to tak je, mluvil v Ranním interview Radiožurnálu předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart. Praha 20:08 9. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kardiologická klinika | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Důrazně varujete před epidemií srdečního selhání. Proč podle vás hrozí a je situace skutečně tak alarmující?

Situace je opravdu vážná, protože výše zmíněná čísla znamenají počet lidí, kteří vyžadovali nějaké výrazné ošetření. My ale víme, že pacientů je až trojnásobek, neustále jich přibývá a přibývat jich bude také do budoucna.

Poslechněte si celé Ranní interview Radiožurnálu. Moderuje Petr Král:

„“Částečně jsme sice obětí vlastního úspěchu, protože dobře léčíme vysoký krevní tlak a infarkty, na které lidé dříve umírali, ale oni se tak právě bohužel dožívají toho srdečního selhání. Trendy se všude ve světě otáčejí, srdečního selhání přibývá a znamená to velkou zátěž jak pro celou společnost, tak protože to stojí hodně peněz, tak také velkou škodu na zdraví a na kvalitě života.

Komu selhání srdce hrozí nejvíc? Jsou to jen starší pacienti, nebo se věk snižuje?

Bohužel jde často o mladší nemocné. Příčin srdečního selhání je celá řada. Víme, že jedna z hlavních hrozeb je prodělaný infarkt, ale i neléčená hypertenze, špatně korigovaná cukrovka, obezita, fyzická neaktivita nebo ateroskleróza. Ačkoli se většinou jedná o starší pacienty, přibývá těch mladých. Když uvážíme, že průměrný věk pacienta s infarktem v České republice je 65 let pokud jde o muže, spousta pacientů může prodělat infarkt a následně si rozvinout srdeční selhání v produktivním věku.

Onemocnění se často zaměňuje za infarkt myokardu. Můžete vysvětlit rozdíly mezi infarktem a právě srdečním selháním?

Rozdíl je velký. Infarkt je náhlá příhoda, při které vzniká bolest na hrudi a další komplikace – člověku se špatně dýchá, potí se, má celkově nevolnost nebo mu buší srdce. Infarkt vzniká ucpáním některé z věnčitých tepen, které dodávají kyslík našemu srdečnímu svalu. Infarkt znamená, že nám část srdce umírá, a pokud se s tím rychle něco neudělá, tak zemře.

Srdeční selhání je naproti tomu vleklý stav se spoustou příčin. Mluvil jsem o vysokém tlaku, pak je tu spousta vrozených chorob, ale infarkty a ischemická choroba patří pořád mezi hlavní příčiny. Je to vleklý stav spojený s nevýkonností, nedostatkem dechu při námaze a s nedostatečnou regenerací. Posléze se mohou objevit otoky kolem kotníků nebo i výše. Projevů je celá řada, nejsou úplně specifické, a právě proto se selhání někdy diagnostikuje nedobře a pozdě.

Dá se srdečnímu selhání nějak předcházet? Jak by se měl člověk chovat, aby se ho nemusel bát?

Srdečnímu selhání se dá částečně předejít. Vzhledem k tomu, že jednou z hlavních příčin je ateroskleróza, tak tady platí pravidlo zdravého životního stylu. To znamená zdravá strava, nekouřit, hýbat se, nepřibírat na váze. Každý z nás by měl dále vědět, jaký má tlak, jaký má cholesterol, zda má či nemá cukrovku, protože v těchto oblastech mohou lékaři poměrně významně pomoci nad rámec režimových opatření.

Samozřejmě je tady pak spousta lidí, kteří utrpí srdeční selhání, ačkoli žijí zdravě, ti mohou mít zase vrozené onemocnění srdce. Zase je potřeba včas vyhledat lékaře, v okamžiku, kdy se opravdu necítí dobře a začínají pociťovat první známky, o kterých jsme hovořili. Včasná léčba totiž může zpomalit nástup onemocnění a významným způsobem prodloužit pacientův život.