Sestrou roku se stala Kamila Zikmundová z Ostrova. Pacientům dala šanci na plnohodnotný život

Česká republika zná letošního vítěze v soutěži Sestra roku. Ocenění si převzala pracovnice ostrovské nemocnice Kamila Zikmundová. Zasloužila si ho hlavně za dlouholetý přístup k pacientům v oblasti domácí umělé plicní ventilace. Díky svému projektu totiž pomáhá lidem dostat se z nemocničního prostředí zpět do domácí léčby.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sestru roku vyzpovídal redaktor Dominik Hron. Poslechněte si reportáž

Projekt přinesl těžce nemocným pacientům s částečnou nebo úplnou závislostí na umělé plicní ventilaci, místo doživotního pobytu na nemocničním lůžku, šanci na důstojný a plnohodnotný život. Díky přístrojům se Kamile Zikmundové do domácí péče podařilo dostat desítky pacientů.

„Snažila jsem se projekt prosadit a povedlo se to tady v Nemocnici Ostrov. Funguje to tak, že těžce nemocný pacient skončí na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, kde se většinou zjistí, že je závislý na umělé plicní ventilaci. Je ale fajn, že existují přístroje, které můžou být používány v domácím prostředí a mají baterie. Takoví pacienti totiž nic jiného než ventilaci nepotřebují,“ popsala sestra.

Jednou z pacientek, které se ji podařilo dostat z nemocnice domů, byla i Renata Brázová: „Jsem doma, můžu jezdit na výlety. Nemusím přežívat v nemocnici, užívám si každý den. Devět let jsem strávila v nemocnici. Po devíti letech se objevila Kamila Zikmundová a pomohla mi z nemocnice do domácí péče.“

„Devět let jsem strávila v nemocnici, pak přišla Kamila Zikmundová.“ – Renata Brázová, jedna z pacientek

„Kamila je úžasný člověk, který vykonal pro obor obrovský kus práce. Už jen propagací, odbornými diskuzemi dokázala, že to skutečně jde, že i pacient s ventilátorem může žít doma. Vidím jako obrovsky přidanou hodnotu právě to její vítězství. Na tom, že vyhrála, je vidět, že její příběh a příběh pacientů zaujal i porotu,“ uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka skupiny Penta Hospitals, pod kterou Nemocnice Ostrov spadá.

Nemocnice se teď zaměří na další rozvoj následné intenzivní péče. Za 37 milionů korun tam vznikne nová jednotka a dojde k rozšíření té současné. Plánují se také investice do nového vybavení. I to by mohlo vést k tomu, aby se mohlo co nejvíce pacientů osamostatnit.