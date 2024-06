Skoro dvě miliardy dospělých mají málo pohybu. Zdravotnická organizace varuje před onemocněními

Skoro dvě miliardy lidí na celém světě nemají dostatek pohybu. Uvádí to Světová zdravotnická organizace, tedy WHO, v první zprávě na toto téma po osmi letech. Fyzicky neaktivních lidí stále přibývá. Je to znepokojivý trend, protože to souvisí s globálním zdravím. Nedostatek pohybu znamená vyšší riziko závažných onemocnění. Ženeva 19:32 30. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít WHO doporučuje týdenní penzum fyzické aktivity | Foto: Daria Nepriakhina | Zdroj: Pixabay

Všechny konkrétní údaje se týkají dospělých. Podle světové zdravotnické organizace jsou skoro dvě miliardy fyzicky nedostatečně aktivních lidí. S tím, že po překročení šedesáti let je to, vzhledem k zdravotním komplikacím, obecně s pohybem horší.

Světová zdravotnická organizace: Pozastavování bojů v Gaze nepomohlo. Humanitární pomoc je minimální Číst článek

Dostatečný pohyb nemají většinou ženy a to 34 %, v kategorii mužů je to 29 %. Ve zprávě WHO, která vyšla v lékařském časopise Lancet Global Health, se taky uvádí, že od roku 2010 stoupl počet fyzicky neaktivních dospělých o pět procentních bodů. WHO varuje, že jestli to tak půjde dál, tak do šesti let bude mít nedostatek pohybu víc než třetina dospělých na celém světě – 35 %. Zatím je to 31 %.

Riziko závažných onemocnění

WHO zdůvodňuje důležitost pohybu rizikem závažných onemocnění. Když se málo hýbáme a jsme fyzicky líní, zvyšujeme si riziko mrtvice, cukrovky, demence i srdečních a rakovinových onemocnění. Proto WHO označuje trend za „tichou hrozbu pro globální zdraví“.

Rozvoj nemocí spojených s nedostatkem pohybu znamená nárůst počtu chronicky nemocných, tudíž další zátěž pro systémy zdravotnictví, které by se dalo vyhnout, kdybychom se víc hýbali. Expert WHO na globální zdraví Rüdiger Krech, ředitel oddělení zdravotní osvěty, varuje, že svět se ubírá špatným směrem.

V Gaze lidé čelí podmínkám podobným hladomoru, říká šéf Světové zdravotnické organizace Číst článek

Doporučení

WHO doporučuje týdenní penzum fyzické aktivity. To znamená týdně 150 minut mírné aktivity nebo 75 minut větší fyzické zátěže. Kdo tato kritéria WHO nesplňuje, nemá dostatečný pohyb podle autorů zprávy. Když pomineme různé sporty, tak mírná fyzická aktivita je třeba rychlá chůze nebo domácí práce jako mytí oken nebo vytírání. Náročnější zátěží jsou např. túry, činnost na zahradě, práce s lopatou nebo rytí.

Podle zmíněného doktora Krecha je důležité snažit se, aby fyzická aktivita byla dostupná, aby si ji lidi mohli finančně dovolit a aby z ní měli radost. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus to shrnul tak, že svět promarnil příležitost omezit riziko nepřenosných nemocí, a proto WHO musí rázně zasáhnout.

To znamená, že musí zlepšovat podmínky pro dostupnost fyzických aktivit. A tedy investovat do toho víc peněz s cílem zvrátit neblahý trend.