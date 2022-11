Hradílkova dcera má spinální svalovou atrofii. ‚Medicína pokročila, dnes pomáhá screening,‘ říká

„Narodilo se nám krásné miminko. V šestém měsíci jsme na ní pozorovali motorické nedostatky. V jedenáctém určili diagnózu: spinální svalovou atrofií SMA. Prognóza byla, že se dožije dvou let,“ vypráví krajinný hydrolog Václav Hradílek. Jeho dceři je dnes deset let a i díky Hradílkovým je od letošního ledna možné novorozence na svalovou atrofii testovat. „Rozdíl, jestli se dítě začne léčit na SMA před projevem příznaků, nebo potom, je propastný.“ Praha 21:51 12. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Hradílek | Foto: Elena Horálková

„Spinální svalová atrofie je těžká nemoc a nedá se ošálit. Byl bych rád, kdyby 100 procent maminek souhlasilo s vyšetřením, zatím je to dobrovolné a stačí s ním souhlasit,“ doporučuje Václav Hradílek s tím, že by rád ostatní rodiče uchránil od toho, čím si prošla jeho rodina.

Dceři Boženě, dnes Bóže, totiž lékaři v Česku dlouho neuměli pomoct. To už dnes neplatí a její situace se zlepšila.

„Je úžasné, co medicína dokázala. Dnes můžeme vzít gen, který chybí, a geneticku léčbou, prázdným virem dostat ten gen tam, kam je potřeba. Ten potom produkuje protein a děti jsou potom zdravé. To je neuvěřitelné,“ vyzdvihuje Hradílek.

Před devíti lety to ale možné nebylo. „Každý den jsme žili s tím, že nám Boženka může proklouznout mezi prsty. Užili jsme si několik zápalů plic, kdy byla na vlásku života, proklouzávala nám mezi rukama. Teď je to ale úplně někde jinde, máme tři preparáty, které děti dostávají,“ srovnává.

Hradílkovi se tehdy rozjeli do zahraničí a tři roky předtím, než byla uvedena na trh léčivá látka, usilovali o to, aby se k jejich dceři dostala co nejdříve. „Bóža teď jezdí jako drak na vozíku, hraje florbal, miluje školu a je jí deset let,“ těší Hradílka.

I proto se ve spolupráci s experty zasadil o zavedení zatím dobrovolného screeningu novorozenců, lékaři ho nabízejí od letošního ledna. Dětem, které nemocí trpí, pomáhá sdružení SMÁci.

Čtvrt hodiny pod vodou

Václav Hradílek pracuje na České zemědělské univerzitě, jeho bratrem je kanoista a olympionik Vavřinec Hradílek. On sám také soutěžil mezi juniory na kajaku, když mu ale bylo 16 let, málem se utopil. Pod vodou byl 15 minut.

„Nesmíte se vzdávat.“ Václav Hradílek

„Zaklínila se mi loď a já jsem pomalu klesal dolů, na břehu stál bratr Vávra a sledoval to. Nemohli mě vytáhnout, byl tam velký tlak vody, měl jsem jizvy na rukou, jak se mě snažili vyndat, a jizvy kolem beder, jak se snažil dostat z lodi. Podařilo se ale zavřít vodu,“ popisuje.

Upadl ale do kómatu a strávil v něm týden. „Nikdo nepredikoval, že bych se mohl probudit. Chodila za mnou maminka, četla mi pohádky a všichni si mysleli, že se zbláznila,“ říká Hradílek. „A potom jsem se probudil. Nesmíte se vzdávat.“

