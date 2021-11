Epidemiolog Smejkal: Úplnou tečku za covidem asi neuděláme. Pravděpodobně se bude očkovat každý rok

Počty lidí hospitalizovaných s covidem-19 se už dostaly na úroveň z dubna letošního roku a v některých nemocnicích už odkládají plánované operace. „Musíme být připraveni na všechno, ale myslím, že se to ještě dá zvládnout bez lockdownu,“ říká epidemiolog Petr Smejkal z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Podle něj by mělo v zásadě stačit dodržovat existující opatření, více očkovat i testovat. Praha 9:54 11. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Smejkal | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Všichni vnímáme, že to něco stojí, ale je to investice, která se vždy hrozně vyplatí. A zejména testování neočkovaných. Je třeba začít teď hned, protože incidence je už ve všech regionech hodně vysoká,“ vyzývá Smejkal.

Poznamenává ale, že pokud jde o řízení epidemie, opakuje se situace z loňského roku:

„Obecně v této zemi vnímám, že politici mají strach říkat nepopulární věci, když se toho ještě tolik neděje. Jenže ono se to neděje, i když v tu chvíli ještě zabráníte tomu, co se může dít později. Strach státu nařídit, že hostinský má kontrolovat Tečku, to jsme přeci už měli mít před rokem.“

„To, že vám někdo zkontroluje Tečku, kamkoli vejdete, je naprostý základ. Ale tady se to stále neděje,“ zdůrazňuje.

Smejkal připouští, že imunita po očkování vydrží kratší dobu, než všichni předpokládali. Platí to ale i pro imunitu po prodělané nemoci. Zároveň uvádí příklad Izraele, který, zdá se, zvládl další vlnu koronaviru díky podávání třetích dávek očkování.

„V nemocnicích končí rizikoví očkovaní, kteří sice mají dvě dávky, ale už nemusejí mít imunitu. Je třeba vysvětlovat, že v nemocnicích jsou i očkovaní, ale je jich výrazná menšina. A že očkovaní sice můžou virus přenášet, ale v menší míře a po kratší dobu,“ tvrdí.

Koronaviru se nezbavíme

Nejrizikovější z hlediska šíření koronaviru jsou prý v současnosti mladí lidé ve školách, kteří jsou z valné části neočkovaní.

„Pravděpodobně se vždy budeme očkovat jako na chřipku. Lokálně se vyskytne nějaké ohnisko, které pak uhasne.“ Petr Smejkal

Podle Mariána Hajdúcha je už nyní virová nálož v populaci tak vysoká, že by stálo za zvážení uzavřít školy. K tomu je prý lepší přistoupit dříve než později. Smejkal namítá, že právě tomu je třeba se vyhnout – řešení vidí v testování.

Jednak by se měli testovat žáci, kteří přišli do kontaktu s nakaženým, aby nemuseli do karantény. A Smejkal navrhuje také plošné testování v regionech s incidencí nad 100 případů na 100 tisíc obyvatel, k tomu ale zřejmě nedojde.

„Zaráží mě, že ministerstvo zdravotnictví i přes ten konzervatismus dost mění svá stanoviska. To určitě nepřidává,“ dodává s tím, že testování je nejlevnější a nejefektivnější způsob, jak udržet školy a jiné instituce v chodu.

Smejkal doplňuje, že koronavirus už tu s námi zůstane a bude se zřejmě vyskytovat především na podzim.

„Pravděpodobně se vždy budeme očkovat jako na chřipku, možná vznikne kombinovaná vakcína. Lokálně se vyskytne nějaké ohnisko, které pak uhasne. A tak to asi bude na celém světě. Úplnou tečku, že by ta nemoc zmizela ze světa, nikdy neuděláme,“ vysvětluje hlavní epidemiolog IKEMu.