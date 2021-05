Američtí regulátoři schválili použití Sotrovimabu k léčbě covidu. Je určený až pro střední průběh nemoci

Izolace a roušky jsou největší katastrofa, naše imunita potřebuje podněty, tvrdí imunolog Šinkora

„Jsem přesvědčen, že v zásadě je po všem. Ukazují to všechna čísla. Ukazují to klesající počty nakažených, prudce klesající počty lidí v nemocnicích, počty umírajících, tedy to nejstrašnější,“ říká.