V Moravskoslezském kraji hrozí spalničková epidemie. Hygienici kvůli tomu jednali se zástupci nemocnic

V Moravskoslezském kraj se podle hygieniků rozjíždí lokální epidemie spalniček. Zatímco loni zaznamenali v celém kraji šest případů, letos jen za leden je to už deset, a to hlavně v krajském městě. Už 26 lidí poslali kvůli kontaktu s nemocnými do čtrnáctidenní karantény. Hygienici na pondělní schůzce se zástupci nemocnic v kraji doporučili i přeočkování těch zdravotníků, kteří nemají dostatek protilátek. Ostrava 19:31 28. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Náměstek hejtmana Martin Gebauer (ANO) řekl, že strany se shodly například na tom, že nemocnice prověří u některých zdravotníků, zda mají proti spalničkovému viru protilátky. Se spalničkovou epidemií se kraj potýkal už před dvěma lety, problémy tehdy měli právě i zdravotníci.

„V určité době se (proti spalničkám) očkovalo pouze jednou dávkou a ty protilátky po 15 letech klesají téměř k nule. To znamená, že tady máme takové okno a jednu generaci, která je velmi špatně proočkovaná,“ uvedl Gebauer. Zdravotníci by tak měli být vyšetřeni na protilátky a případně naočkováni.

Kontroly v nemocnicích i na ubytovnách

Třeba ve frýdeckomístecké nemocnici urychleně vyšetří hlavně zdravotníky na urgentním příjmu či dětském oddělení.

„Svoláme jednotlivé primáře těch oddělení, který se to týká, a doporučíme jim opatření, která navrhla Krajská hygienická stanice. Budeme se snažit, abychom co nejrychleji zdravotníky dostali do té formy, aby mohli pracovat dál,“ upřesnil pro Český rozhlas Ostrava ředitel nemocnice Tomáš Stejskal.

Ve spolupráci s úředníky se hygienici vypraví i do ubytoven, kde očekávají, že bydlí děti, které nemají svého lékaře a nemusejí tak být očkovány.

„V současné době se jedná o preventivní kroky, to znamená zjistit kolik kterých dětí bydlí na těch ubytovnách a případně zajistit jejich proočkování, protože na území Ostravy máme ubytoven mnoho, ale v těch největších čtrnácti bydlí třeba 500 nebo 800 lidí, bydlí tam i rodiny s dětmi,“ popsal hygienik Radim Mudra.

Podle aktuálních statistik se letos spalničkami nakazilo deset lidí, mezi nimi čtyři děti. Nejstaršímu nakaženému je 56 let. Už v minulém týdnu začala rozsáhlá protiepidemická opatření. Kvůli vysoké nakažlivosti byla například nařízena karanténa lidem, kteří byli s nemocnými v kontaktu. Nejde pouze o osoby blízké, ale i o zdravotnické pracovníky, kteří s nakaženými byli v intenzivnějším styku.

„Svolali jsme zástupce všech nemocnic v regionu, tedy našich příspěvkových organizací, ale také nemocnic, které kraj nezřizuje. V této situaci je důležité, aby byla veškerá opatření systematická a koordinovaná,“ vysvětlil důvod pondělní schůzky Gebauer. Kraj chce předejít situaci, která nastala před dvěma lety. Hygienici a zdravotnická zařízení by se měli také vzájemně lépe informovat.

Podle Gebauera jsou už nyní ve zdravotnických zařízeních letáky s informacemi o spalničkách, včetně jejich projevu. Lidé s příznaky spalniček by se měli držet stranou od dalších lidí. Návštěva praktika není nutná, ideální je podle náměstka v případě podezření zavolat sanitku, která nemocného transportuje na infekční oddělení.

Neotálet s očkováním

Přestože mezi nemocnými zatím převládají dospělí, hygienici evidují i případy u dětí, které zatím kvůli nízkému věku nemohly být očkovány. Právě očkování je přitom nejúčinnější prevencí proti onemocnění, které se šíří kapénkami a nepřímo kontaminovanými předměty. Hygienici tak znovu apelovali na rodiče, aby s očkováním neotáleli a dostavili se k dětským lékařům včas.

Spalničky jsou vysoce nakažlivé virové onemocnění. Inkubační doba, tedy čas od vniknutí původce nákazy do organismu až po první příznaky, je zhruba sedm až 21 dní. Projevy spalniček jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost a zarudnutí očních spojivek.

V ústech a na sliznici tváří mohou být bělavé tečky se zarudlým okolím. Čtvrtý až pátý den se objevuje sytě červená až fialová vyrážka, která začíná na záhlaví a šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny.

Při léčbě je ze zákona povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po dobu sedmi dnů od objevení vyrážky. Rozsáhlá epidemie spalniček vypukla v kraji před dvěma lety. V regionu se nakazilo zhruba 130 lidí, mezi nimi i zdravotníci.