Výskyt spalniček v Evropě se za loňský rok zvýšil 45krát, varuje Světová zdravotnická organizace

V roce 2023 se spalničkami nakazilo přibližně 42 200 lidí, zatímco za celý rok 2022 to bylo 941 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je to důsledek toho, že během pandemie covidu-19 se proti této nemoci naočkovalo méně dětí.

„Očkování je jediným způsobem, jak děti před touto potenciálně nebezpečnou nemocí ochránit,“ uvedl regionální ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge. Za znepokojivé označil skutečnost, že WHO v souvislosti se spalničkami evidovala také 21 tisíc hospitalizací a pět úmrtí.

Míra proočkovanosti první dávkou takzvané MMR vakcíny, která chrání proti spalničkám, klesla v celé Evropě z 96 procent v roce 2019 na 93 procent v roce 2022. Podíl lidí s druhou dávkou této vakcíny pak ve stejném období z 92 procent na 91 procent. Tento zdánlivě malý pokles znamená, že během těchto let vynechalo očkování proti spalničkám více než 1,8 milionu dětí v Evropě, připomíná BBC.

Spalničky jsou jednou z nejnakažlivějších lidských nemocí a podle expertů je pro zastavení jejich šíření zapotřebí 95procentní pokrytí dvoudávkovým očkováním. V posledních letech za tímto cílem zaostávají i mnohé evropské země.

Status země, v níž byly spalničky vymýceny, ztratila také Česká republika, když se v letech 2017 až 2019 objevily stovky případů. Podíl očkovaných dětí však v posledních letech mírně roste.

Spalničky se šíří vzduchem, když nakažený zakašle nebo kýchne, a nejčastěji se vyskytují u dětí do pěti let, uvádí agentura AP. Mohou vyústit ve vážné problémy, jako je zánět mozku, dehydratace nebo zápal plic.