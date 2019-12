Zájem o očkování proti spalničkám se v Česku výrazně zvýšil. Léčba pacientů se často výrazně liší

Letos v tuzemsku onemocnělo spalničkami okolo 600 lidí. Světová zdravotnická organizace proto Česku odebrala status země, ve které byly spalničky vymýcené. O status země bez spalniček přišla také například Velká Británie, Řecko a Albánie. Praha 18:10 14. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dospělí se mohou nechat přeočkovat buď na základě míry protilátek v krvi, nebo po uplynutí určité doby od prvního očkování v dětství | Foto: stock exchange, Brian Hoskins

Epidemie se ale zdaleka netýká jen Česka. Se spalničkami se potýká hned několik zemí Evropy. Jedním z největších ohnisek nákazy byla letos Ukrajina a zvýšení výskytu případů potkalo i Španělsko, Itálii, Polsko nebo Německo.

Nejvíc případů se u nás objevilo v Moravskoslezském kraji, kde bylo hospitalizováno na 130 lidí. Protože jde o vysoce infekční onemocnění, je hospitalizace každého nakaženého povinná.

Cílená léčba neexistuje

Pacient se léčí podle toho, jaké příznaky u něj dominují, vysvětluje pro Český rozhlas Plus lékařka Lenka Petroušová z Infekční kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě: „Cílená léčba na spalničky není, nemáme k dispozici žádné antivirotikum.“

Zájem o očkování se loni sice zvedl, ale převážně mezi dospělými. Ti se mohou nechat přeočkovat buď na základě míry protilátek v krvi, nebo po uplynutí určité doby od prvního očkování v dětství.

„Toto očkování vydrží zhruba 20 let. Je to individuální – u někoho o něco méně, u někoho zůstávají protilátky třeba i po 35 letech. Záleží i na tom, kde se ten člověk pohyboval a s kým přišel do kontaktu, jestli třeba někdo v rodině spalničky měl,“ říká vakcinoložka Hana Tkadlecová z očkovacího centra.