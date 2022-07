V Česku je nejvíc případů planých neštovic za deset let, naopak výrazně ubylo nákaz spalničkami

Státní zdravotní ústav neeviduje za letošní první pololetí ani jeden případ spalniček v Česku. Českému rozhlasu to řekl jeho epidemiolog Jan Kynčl. Čeho ale naopak přibývá, jsou plané neštovice. S těmi se do července léčilo víc než 42 tisíc lidí, v naprosté většině děti. Je to nejvíc za posledních 10 let.

Praha 10:44 30. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít