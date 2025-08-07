Spalničky v Rumunsku, exotické horečky v Itálii a Francii. Ministerstvo varuje před nemocemi v Evropě
Ve Francii a Itálii hrozí vyšší riziko nákazy exotickými nemocemi přenášenými komáry, jako je západonilská horečka, horečka dengue a chikungunya. Pomůže používání repelentů. V tiskové zprávě o tom ve čtvrtek informovalo ministerstvo zdravotnictví (MZd). Rumunsko se podle ministerstva potýká s epidemií spalniček, proti kterým je ale většina Čechů povinně očkovaná.
Jednotlivé případy zmíněných exotických horeček u lidí, kteří přijeli ze zahraničí, zaznamenalo letos i Česko. Případů spalniček bylo v České republice za pololetí 30.
V jihofrancouzských regionech, jako jsou Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est a Nouvelle-Aquitaine, a na Korsice lékaři zaznamenali několik desítek neimportovaných případů horečky chikungunya. V regionech Auvergne-Rhône-Alpes a Provence-Alpes-Côte d’Azur se vyskytla i horečka dengue.
Polsko má podezření na výskyt cholery. Úřady se snaží předejít pandemii a šíření za hranice
Číst článek
V Itálii je vyšší riziko v oblastech Emilia-Romagna, městě Latina nebo regionu Lazio. Lékaři tam letos evidují už deset úmrtí souvisejících s těmito nemocemi. Jejich výskyt evidují i Bulharsko, Řecko či Rumunsko. „Lze předpokládat, že nemocných bude s pozdním létem přibývat,“ uvedlo MZd.
Nákazu přenáší komáři rodu Aedes a Culex, zejména komár tygrovaný. Odborníci proto doporučují chránit se proti poštípání. Důležité je používat repelent, sítě proti hmyzu a večer, když jsou komáři nejaktivnější, dlouhé rukávy a nohavice.
Příznaky nemoci
„Onemocnění se mohou projevovat především horečkou, ale příznaky mohou v některých případech chybět,“ uvedli zástupci MZd. Varující mohou být také bolesti kloubů nebo vyrážka. „Zejména u starších osob mohou způsobit závažné poškození nervového systému s rizikem úmrtí nebo trvalými neurologickými následky, chronická srdeční nebo ledvinová onemocnění či přejít do život ohrožující krvácivé formy,“ doplnili.
Vyhubit, nebo nevyhubit komáry? Vědci už by to uměli, varují ale před následky
Číst článek
Horečkou dengue se každý rok v cizině nakazí několik desítek Čechů, loňských 119 případů bylo nejvíc za posledních deset let. Letos Státní zdravotní ústav eviduje 59 nakažených. U horečky chikungunya a západonilské horečky jde většinou o jednotky nemocných za rok, loni tři s chikungunyou a pět se západonilskou horečkou.
Letos za první pololetí přibyl jeden případ západonilské horečky a sedm chikungunyi. Mezi lidmi se nemoci nepřenáší, je třeba štípnutí nakaženého komára.
Lidé cestující do Rumunska by měli podle informací MZd počítat s tamní epidemií spalniček. Od roku 2023 tam onemocnělo přes 35 000 lidí, pro srovnání v Česku jich podle dat Státní zdravotní ústav byly řádově desítky a roce 2019, který byl nejhorším od 90. let minulého století, necelých 600 případů. Před cestou by si lidé měli zkontrolovat, zda v dětském věku dostali dvě dávky očkování vakcínou MMR, která vakcínu proti spalničkám obsahuje.
Zhruba 1500 Čechů každoročně míří do Rumunska například na oblíbený krajanský festival Banát, letos začíná 20. srpna.