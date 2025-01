Spojené státy zaznamenaly první úmrtí na ptačí chřipku, v Louisianě zemřel 65letý pacient

Čeští gynekologové provedou přes 2 miliony stěrů z děložního hrdla ročně. S rozborem jim pomáhá AI

„Umělá inteligence mi vyhledá a předloží obrázky toho, co se jí nezdá, a my to hodnotíme dál,“ ukazuje cytotechnoložka. To jí výrazně zjednodušuje práci a navíc i šetří čas.