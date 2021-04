Sezení u počítače, absence kroužků a sportu. Dětem kvůli opatřením hrozí nadváha i problémy se zády

Nadváha nebo problémy s páteří jsou hlavní problémy, které se můžou projevit u dětí kvůli nedostatku pohybu v době pandemických opatření. Upozorňují na to lékaři a fyzioterapeuti. Už několik měsíců nemůžou děti sportovat, nově smějí za přísných podmínek trénovat jen na venkovních hřištích. Musí tam být ale maximálně šest skupin po dvou lidech v minimálně 10 metrových rozestupech. Děti se tak třeba nemůžou vrátit k obvyklým fotbalovým tréninkům. Praha 21:32 14. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nadváha nebo problémy s páteří jsou hlavní problémy, které se můžou projevit u dětí kvůli nedostatku pohybu v době pandemických opatření. Upozorňují na to lékaři a fyzioterapeuti (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mně nejvíc chybí kamarádi, zápasy a trenéři. Máme online tréninky a trenér nám posílá úkoly, které máme poslat zpátky,“ popsal Radiožurnálu jedenáctiletý Adam, který je fotbalista.

Před koronavirovou epidemií měl třikrát týdně trénink, jednou kompenzační cvičení a téměř každý víkend fotbalové utkání. I když nově v omezené míře na hřiště může, na většinu aktivit si musí ještě počkat.

Jeho mladší bratr Jakub, který hraje basketbal, zatím do tělocvičny nesmí. „Máme taky online tréninky, ale v pokoji s basketbalovým míčem to není ono,“ říká Jakub.

Přestože se rodiče snaží se syny co nejvíc hýbat, není v jejich silách sportovní kroužky plně nahradit. „Snažíme se ale jezdit na kole, hodně chodíme ven, kluci si jdou občas zaběhat, máme zahradu, ale ze svého okolí vím, že řada rodin tyhle možnosti nemá,“ popisuje maminka Lucie.

Kvůli omezení volnočasových aktivit včetně těch sportovních hrozí podle psychologů dětem izolace i ztráta vazby na kolektiv. To se odráží taky na jejich psychice.

„Děti jsou depresivní, mají jiné nálady. Taky jsme zaznamenali v naší ordinaci případy anorexie. Dopady jsou poměrně mnohostranné. Až po několika letech budeme moci s odstupem tyhle věci zhodnotit na velkých souborech,“ varuje vedoucí lékař Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace Jaroslav Větvička.

Srdce i svalový aparát

To, že děti nesmí sportovat tak, jak byly zvyklé, může podle Jaroslava Větvičky vést v budoucnu i k rozvoji nemocí srdce v populaci.

„Nedostatek pohybové aktivity a s tím i spojená nadváha jsou samostatnými rizikovými faktory ischemické choroby srdeční. A ischemická choroba srdeční je jednou z hlavních příčin nemocnosti a úmrtí v těch 50, 60, 70 let věku. Přestože všichni bojujeme proti pandemii, tak už je nutné dávat na misku vah z hlediska uvolňování a přijetí určitých rizik i to, že to kyselé ovoce budeme muset sklízet za několik let,“ podotýká Větvička.

Nedostatek pohybu ovlivňuje taky vývoj svalového aparátu. Největší problémy hrozí dětem se zády.

„Děti teď spoustu času stráví sezením u počítačů, tabletů, mobilních telefonů, u televizí, takže samozřejmě ta páteř je velmi výrazně namáhána. A je namáhána více méně patologicky, to znamená, že je přetěžovaná v pozicích, které nejsou pro páteř vhodné a už vůbec ne v dětském věku,“ upozorňuje vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice v Praze David Vrbický.

Kvůli ochabnutí břišní a zádových svalů tak děti můžou mít bolesti a budou potřebovat pomoc fyzioterapeuta. Podle Davida Vrbického je proto důležité, aby v rámci možností s dětmi sportovali rodiče. Denně stačí i chvilka.