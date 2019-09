Hokejista Stan Mikita trpěl ‚boxerskou demencí‘, ukázala studie. Nemoc je spojována s údery do hlavy

Posmrtná studie mozku legendárního hokejového útočníka Stana Mikity prokázala, že člen Síně slávy trpěl v době úmrtí chronickou traumatickou encefalopatií. Toto onemocnění mozku je spojováno s opakovanými údery do hlavy a Mikita, který zemřel loni v srpnu ve věku 78 let, je dalším jménem na seznamu bývalých hráčů NHL, u něhož byla encefalopatie odhalena. Chicago 22:12 14. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stan Mikita trpěl v době úmrtí chronickou traumatickou encefalopatií. | Zdroj: ČTK/AP

S nemocí, která je známá také jako „boxerská demence“, se potýkali například bitkaři Derek Boogaard a Bob Probert nebo jiný dlouholetý hráč NHL Reggie Fleming.

I přesto šéf NHL Gary Bettman zastává dlouhodobě názor, že neexistuje přímá spojitost mezi otřesem mozku a traumatickou encefalopatií, jak dal naposledy najevo začátkem května při jednání s kanadskou vládou. Ta by ráda dosáhla celoplošného zavedení zápasových trestů pro hráče za jakýkoliv kontakt s hlavou soupeře ve snaze co nejvíce omezit riziko otřesů mozku a jejich následků.

„NHL od toho dává ruce pryč. Úplně popírají jakékoliv spojení a tím pádem se také zříkají jakékoliv odpovědnosti. Je zřejmé, že si tím jen kryjí záda,“ prohlásila neuroložka Ann McKeeová z Bostonské univerzity, která se problematikou dlouhodobě zabývá.

Devastující úder

O Mikitově diagnóze informovala na charitativní večeři v Chicagu, a to na přání rodiny hokejové legendy, která během více než dvacetileté kariéry v NHL pomohla Chicagu v roce 1961 vyhrát Stanley Cup.

Hráči by podle McKeeové měli být pod výrazně větším drobnohledem v případě, že dostanou zásah do hlavy. „Je třeba opravdu velmi konzervativního přístupu, protože co se vám nebo třeba i mně může zdát jen jako malá rána, může být devastujícím úderem pro hráče. A my potřebujeme pro hráče zajistit bezpečí,“ uvedla McKeeová.

Traumatická encefalopatie, jež je příbuzná Alzheimerově chorobě, se projevuje ztrátou paměti, vznětlivostí či změnami nálad.