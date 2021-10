Přichází chřipková sezóna. Státní zdravotní ústav doporučuje očkování, vakcín má být dostatek

Právě teď je podle Státního zdravotního ústavu ideální doba nechat se naočkovat proti chřipce. Je totiž ještě před začátkem chřipkové sezóny, a ordinace praktických lékařů už by měly mít i potřebné vakcíny. Praha 23:40 6. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcínami proti chřipce už někteří praktičtí lékaři začali očkovat. Lidem nad 65 let očkování hradí pojišťovny | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Loni na podzim byl o očkování proti chřipce takový zájem, že vakcíny nestačily. Zájem byl oproti minulým letům až dvojnásobný, a tak nestačilo ani 860 tisíc vakcín.

Podle ředitelky pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové by jich ale letos měl být dostatek pro všechny zájemce.

„Bude jich určitě dostatek. Je jich objednáno stejné množství jako loni a loni se očkovalo z celkového počtu obyvatel deset procent, takže je předpoklad, že letos nebude žádný nedostatek vakcín, jako tomu někdy bylo v loňském roce,“

Vakcínami proti chřipce už podle ní někteří praktičtí lékaři začali očkovat. Lidem nad 65 let očkování hradí pojišťovny.

Dvě očkování najednou?

Pokud člověka čeká třetí dávka proti covidu-19, může ho skloubit i s vakcínou proti chřipce. Lékař dokonce může píchnout člověku obě očkování najednou – tedy každé do jiného ramene. Většinou ale pacienti volí druhou možnost, a to čtrnáctidenní odstup mezi jednotlivými vakcínami.

„Běžně se u dětí očkuje několik vakcín na ráz. Imunitní systém má takovou kapacitu, že mu to zásadně nevadí. Samozřejmě vidím to i u svých pacientů, že mají radši, když se očkuje po jedné vakcíně. Mají z toho lepší pocit. Pokud na to ten čas je, a pojďme si říct, že na chřipku ještě jistě čas stále je, tak to nemusíme hrotit a můžeme očkovat postupně,“ popisuje zkušenosti ze své ordinace praktický lékař z Vyškova Michal Holásek.

Podle něj i Státního zdravotního ústavu je ideální nechat si vakcínu píchnout buď teď v říjnu nebo v listopadu, kdy je ještě před začátkem sezóny, a zároveň není moc brzy.

Loňský rok výjimkou

Průběh letošní chřipkové sezóny se odhadovat nedá, podle Státního zdravotního ústavu je každý rok jiná. Loňský rok byl výjimečný a díky rouškám, respirátorům, zavřeným školám a dalším proticovidovým omezením epidemie prakticky nebyla.

„Epidemie chřipky se nekonala a z hlediska záchytů byl pokles izolovaných virů o 99 procent nižší, než je sezona normální. Čili tato sezona skutečně byla extrémní,“ popisuje Jan Kynčl, vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu.

A už se nejspíš letos nezopakuje. Pravděpodobně vedle sebe bude v letošní sezóně ve vzduchu jak nemoc covid 19, tak chřipka, dodává Jan Kynčl.

„Pro toto tvrzení mě vede i to, že v současné chvíli již cirkuluje rs virus, respirační syncyciální virus, který vede řady jak dětských, tak dospělých pacientů do čekáren praktických lékařů. To je nepřímý signál, že když tento virus, tak i další viry jistě najdou své pole působnosti.“

Vakcínu proti chřipce doporučuje Česká vakcinologická společnost hlavně chronicky nemocným lidem. Taky těm, kterým už bylo 50 let a dětem od šesti měsíců do pěti let věku. Očkování proti chřipce je potřeba každý rok opakovat, a v Česku je pro všechny dobrovolné.