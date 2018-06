100 kg na váze rozhodně není od štítné žlázy, vyvrací mýtus Michal Kršek

Týden štítné žlázy, který se konal na konci května, má lidem připomenout, aby nepřehlíželi příznaky onemocnění. Někdy ale není jednoduché nemoc rozpoznat – zpočátku jde o nespecifické příznaky, třeba únava má desítky různých příčin. A právě k tomu slouží preventivní kontrola, připomíná v pořadu Host Radiožurnálu předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek. Praha 19:02 16. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Optimální je, když se na onemocnění štítné žlázy přijde v době, kdy se ještě nijak neprojeví,“ vysvětluje s tím, že preventivní kontroly dělají praktičtí lékaři, gynekologové, imunologové, na změněnou strukturu štítné žlázy se může přijít i při sonografii tepen na krku.

Často se říká, že tloustnutí souvisí s problémem štítné žlázy. To je podle Krška rozšířený mýtus – tloustne se z nadbytku energetického příjmu. Nicméně připouští, že pokud je snížená funkce štítné žlázy, tak je metabolismus úsporný a jsou tendence přibírat.

„Jsou to řádově kilogramy, když máte sto nebo stopadesátikilového pacienta či pacientku, tak to rozhodně není ze štítné žlázy,“ vysvětluje.

Většina poruch štítné žlázy už má nějaký podklad, člověk má k onemocnění tendenci. „Není to tak, že by stres mohl za to, že se onemocnění objeví, ale může se manifestovat u člověka, který k tomu má předpoklady,“ upozorňuje s tím, že stres je spouštěčem řady různých onemocnění.

Onemocněním štítné žlázy trpí 200 milionů lidí na světě. A jak si stojí česká endokrinologie ve srovnání se světem? Podle Krška máme velmi dobrou medicínu, která je srovnatelná se západními zeměmi, možná i lepší, existuje ale jeden problém – péče je dobře dostupná, ale zároveň zneužívaná.