Se štítnou žlázou se v Česku léčí přes 600 tisíc lidí. ‚Častěji se dědí po ženské linii,‘ popisuje lékař

Se štítnou žlázou se u nás léčí více než 600 tisíc lidí, další desítky tisíc o svém onemocnění nevědí. Zvýšená nebo snížená činnost štítné žlázy se nejčastěji objeví při preventivní prohlídce u praktického lékaře. Český rozhlas Plus nahlédl u příležitosti Týdne štítné žlázy do endokrinologické ordinace právě ve chvíli, kdy přišla na pravidelnou kontrolu paní Jitka, která se léčí přes 20 let. Praha 19:16 26. května 2022

„Přišla jsem na to tak, že jsem měla zvýšenou únavu a nervozitu. Ale máme i anamnézu v rodině. Maminka také měla sníženou činnost, takže bylo snadné na to přijít. Jednoduchým vyšetřením krve se zjistilo, že mám málo hormonů štítné žlázy,“ popisuje pro Český rozhlas Plus paní Jitka, jak zjistila svou diagnózu.

Lékař vyšetří její štítnou žlázu pohmatem. „Zjišťujeme konzistenci – jestli je pružná, tužší nebo tak. Sáhnout si na krk patří k základu vyšetření. Stejně tak pohled na pacienta – jakou má kvalitu vlasů, pokožku,“ vysvětluje předseda Sdružení ambulantních endokrinologů Richard Stejskal.

„Když je onemocnění hodně rozvinuté, tak může mít pacient chraptivý hlas. Ale suchost pokožky je častá. A často to bohužel pacienti říkají, i když jsou léčení dlouhodobě. Asi to neumíme úplně odstranit,“ dodává.

Jeho slova potvrzuje i paní Jitka. „Pokožku mám opravdu hodně suchou, musím používat ty nejmastnější krémy. Jiné, které jsou jen hydratační, pro mě nemají význam. Hlavně na rukou a v podstatě i po celém těle,“

Čeká ji také sonografické vyšetření. Nedělá se při každé prohlídce, ale v rozmezí zhruba šesti až dvanácti měsíců.

„U této formy onemocnění štítné žlázy, které říkáme autoimunitní, je snížená funkce štítné žlázy na podkladu autoimunitního zánětu, což vede k tomu, že tam jsou charakteristické změny struktury. Hledáme, jestli se tam nerozvine něco, čemu říkáme uzel na štítné žláze, je to podobné jako myom na děloze. Určitě je dobré to jednou za rok nebo za dva zkontrolovat,“ upozorňuje předseda Sdružení ambulantních endokrinologů Richard Stejskal.

U paní Jitka je vše v pořádku. Pro onemocnění je typická dědičnost. „Často se to dědí po ženské linii. Asi 6x nebo 8x častěji. Mužské pacienty máme také, ale u žen je to častější,“ přibližuje Stejskal.

„Zatím neumíme vyléčit hlavní příčinu, kdy se imunitní systém splete a proti svému orgánu tvoří protilátky a blokuje tím tvorbu hormonů. Ale umíme to dobře nahradit, takže hormony podáváme v tabletce,“ doplňuje Stejskal.