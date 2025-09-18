Sto tisíc měsíčně jako dotace na provoz. Obec Palkovice po několika letech našla provozovatele lékárny
Lékáren v malých obcích ubývá. Podle České lékárnické komory za to může nízké ohodnocení lékárenské péče i konkurence velkých řetězců. V Palkovicích na Frýdecko-Místecku obec lékárníka hledala několik let. Podařilo se to až teď.
„Víceméně jsme v podstatě oslovili skoro všecky lékárníky ve Frýdku-Místku a okolí. Byli to lékárníci, kteří chtěli měsíčně sto tisíc dotaci na to, aby provozovali v Palkovicích lékárnu, protože tvrdili, že to je ztrátová záležitost. To se nám přece jenom zdálo dost sto tisíc měsíčně sypat do lékárny,“ říká pro Český rozhlas Ostrava nezávislý starosta Palkovic Radim Bača.
S lékárnou se počítalo už při stavbě obecního úřadu, který v Palkovicích stojí zhruba dva a půl roku. Od začátku tam podle starosty měli být i zubaři, doktoři pro děti i dospělé a právě lékárna.
Lékaři se přestěhovali z bývalého zdravotního střediska, problém nebyl ani se zubaři. Lékárna ale zůstala prázdná.
„Potom třeba příští rok budeme nějakým způsobem bilancovat, jak to vypadá a co s tím budeme dělat dál,“ říká nový provozovatel Miroslav Holeka. Sám připouští, že o budoucnosti rozhodne návštěvnost.
Finanční podpora
„My máme jednu výdejnu už ve Veřovicích, takže nějaké zkušenosti s tím máme. Většinou to vychází tak jako šul nul. Ve Veřovicích ale máme dotaci od VZP,“ popisuje Holeka.
Právě tzv. bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech umožňuje získat podporu od zdravotních pojišťoven. Lékárna ale musí splnit stanovená kritéria. Musí být jediná v obci, mít omezené příjmy, rozhoduje i větší vzdálenost k další nejbližší lékárně. Na podporu ale dosáhne pouze zhruba šestina jedinečných lékáren.
A právě ta palkovická je mezi těmi, které na podporu nedosáhnou. Podle předsedy představenstva České lékárnické komory Filipa Škardy je odliv lékáren z malých obcí dlouhodobý trend.
„V menších obcích ordinují praktičtí lékaři, kteří předepisují levnější léky než například specialisté ve městech. Za stejnou práci, to znamená výdej léků, menší lékárna zpravidla obdrží méně financí než lékárna na poliklinice. Rozdíl činí i desítky procent,“ doplňuje předseda.
Česká lékárnická komora proto podle Filipa Škardy usiluje o změny v odměňování lékárenské péče.