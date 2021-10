‚Hledáme ho pět let.‘ Počet zubařů v posledních letech stoupá, ale některé obce je stále marně shání

Na mnoha místech Česka lidi pořád nemůžou sehnat zubaře, který by je byl ochotný registrovat a ošetřit na pojišťovnu. A to i přesto, že v posledních dvou letech se situace zlepšila a desítky tisíc Čechů stomatologa našly. Nejhorší je situace v okresech Frýdlant, Kraslice, Pelhřimov, ale taky Sedlčany nebo Žďár nad Sázavou. Ukazují to data Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Praha 7:46 9. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít