Aviofobií trpí nejméně pět procent populace. Proti panice a strachu jim má pomoci virtuální realita

S virtuální prohlídkou začnou lidé už na letišti. „Někdo může mít anticipační úzkost, což jsou nepříjemné pocity z očekávané situace, z toho letu. Pro někoho už může být stresující samotná cesta na letiště,“ vysvětluje pro Radiožurnál výzkumnice a psycholožka Markéta Jablonská.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Proti aviofobii má lidem pomoci virtuální realita. Natáčela Karolína Burdová

Účastníky výzkumu nechá v brýlích s virtuální realitou dojet na letiště, projít se letištní halou a absolvovat krátký let po Evropě.

„Aviofobie je specifický typ fobie, která se vyznačuje nadměrným strachem z létání, který zasahuje do běžného života. Nejtypičtější je, že se lidé úplně vyhýbají létání nebo létají za pomoci zklidňujících prostředků, alkoholu a jiných typů zabezpečovacího chování. Může to přinášet krátkodobou úlevu, ale z dlouhodobého hlediska to může strach posilovat nebo udržovat,“ doplňuje.

Pokud se ukáže, že virtuální realita úzkosti zmírňuje, psychologové by ji mohli do budoucna využívat při terapeutických sezeních.

To by ocenila třeba i účastnice výzkumu Anna. „Začínám mít strach nebo úzkost už týden předem s tím, že čím blíž let je, tím se to zhoršuje. Hůř se mi spí. Mám hodně katastrofické myšlenky. Vždycky když odcházím z bytu a jdu na letiště, tak se mi honí hlavou myšlenky o tom, že už se třeba nevrátím, že se stane něco špatného,“ přibližuje.

Záhada MH370 (díl III.): Zmizení letadla nebylo vyšetřeno důkladně. Vtrhl někdo do kokpitu? Číst článek

V letadle, si pak všímá detailů, pozoruje lidi okolo sebe, zvuky nebo tah motoru.

„Mám tendenci sledovat letadlo a kontrolovat, jestli je na něm všechno v pořádku. Jsem nervózní, když vidím, že kolem něj chodí nějaká obsluha, něco tam kontroluje. Vyvolává to ve mě nepříjemný pocit. Beru si prášek na uklidnění, protože jinak bych asi nebyla schopná letět,“ dodává.

Zmírnit strach z létání mohou lidé také díky kurzům Létání bez strachu. Účastníci si zkouší mimo jiné let v trenažéru Airbusu A320 nebo Boeingu 737. Provádí je při tom dopravní pilot Jaroslav Slováček.

Jeho úkolem je zájemcům předat svoje zkušenosti a vysvětlit, jak letadlo funguje nebo co jsou turbulence. Naučné sedmihodinové kurzy mohou zájemci absolvovat ve výcvikovém centru v areálu pražského letiště.

Výcvikové centrum v areálu pražského letiště | Foto: Karolína Burdová | Zdroj: Český rozhlas