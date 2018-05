Každý pátý Čech se bojí zubaře. Lidé kvůli tomu odkládají preventivní přehlídky

Zubní vrtačku slyšíme obvykle přes dveře až do čekárny a někteří ji poslouchají i při své prohlídce. V mnohých vyvolává strach, paniku nebo dokonce vzpomínky na nepříjemnou návštěvu u dentisty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Češi se bojí zubařů

Prohlídek se bojí téměř každý pátý člověk. Alespoň to vyplývá z průzkumu Českého statistického úřadu. Lidé i kvůli strachu preventivní prohlídky oddalují nebo k zubaři raději nechodí vůbec.

„Preventivní kontrola u zubaře je doporučena alespoň dvakrát ročně. Ženy se tomuto limitu těsně blíží. V průměru absolvují 1,9 kontroly chrupu za rok. Muži však navštíví stomatologa jen 1,7krát za rok,“ vysvětluje pro Radiožurnál Michaela Jirková z Českého statistického úřadu.

Zubařka Michaela Saberová dodává, že se snaží, aby její pacienti chodili na preventivní kontroly dvakrát do roka.

Nevzhledný, toxický a škodí přírodě. Budou muset zubaři v Česku skončit s amalgámem? Číst článek

„Jsou lidi, kteří si to hlídají, pravidelně chodí. Není to rozhodně takové množství, jak my bychom si přáli, ale většinou se jednou do roka zastaví. Pak jsou případy (lidí), kteří se objeví jednou za několik let. Ženy mají větší tendenci si to hlídat. Tím, že často chodí s dětmi, chodí společně, ale často sebou objednají i muže.“

Saberová říká, že někteří pacienti z prohlídek strach mají. „Záleží na psychice, někdo třeba má traumatický zážitek z dětství a nese si to sebou. Dělá mu problém, i když se mu všechno vysvětlí a on i sám ví, že vlastně ho nic dramatického nečeká. Dnes jde téměř všechno udělat bezbolestně, všechno se dá umrtvit, tak je většinou vidět, že s každou návštěvou strach opadá.“

Zubařka dodává, že důležitý je přístup dentisty. Když je lékař pozitivní, pacientovi vše důkladně vysvětlí a dopředu ho připraví na to, co ho čeká, lidé prohlídku snášejí mnohem lépe.