Strakonická nemocnice dostala monitory dechu pro novorozence. Přístroj si mohou rodiče zapůjčit i domů
Šest monitorů dechu v celkové hodnotě osmnáct tisíc korun věnovala Nadace Křižovatka strakonické nemocnici. A není to zdaleka poprvé. Obměňovat tohle vybavení pomáhá nemocnici už asi 30 let. Monitory fungují jako prevence syndromu náhlého úmrtí kojence i dalších onemocnění.
„Monitor dechu už mám doma na doporučení kamarádek, které mi říkaly, že bych ho určitě měla mít, že by se bez něj neobešly. Na to doporučení jsem si ho pořídila také,“ říká maminka s třídenním synem, kterou už brzy čeká cesta domů ze strakonické nemocnice.
„Určitě jsem klidnější, když u sebe monitor má, kdyby cokoliv. Můžu alespoň v klidu odejít do vedlejší místnosti, a kdyby cokoliv, tak uslyším houkání. Tedy občas se mi stalo, že jsem ho zapomněla vypnout, když jsem ho vyndala, ale aspoň vím, že to funguje, jak má,“ dodává maminka.
„Je to v podstatě destička, která se dá do postýlky pod matraci a spojí se s monitorovací jednotkou,“ rozbaluje monitory dechu regionální manažerka Nadace Křižovatka Miloslava Stibůrková.
„Když se miminko dvacet vteřin nenadechne, začne to signalizovat jak světelně, tak zvukově. Je to dokonce tak chytré, že si to sleduje, kdy potřebuje vyměnit baterie,“ vysvětluje koordinátorka.
Monitory za 40 milionů
Nadace Křižovatka daruje monitory po celém Česku a s nemocnicí Strakonice spolupracuje pravidelně. „V podstatě každý rok sem vozíme sponzorský dar. Mají své věrné oblastní sponzory, za což jsme velmi rádi,“ říká Stibůrková.
„Nadaci Křižovatka se podařilo za dobu její činnosti, což je 30 let – letos máme výročí –, předat do nemocnic monitory dechu v hodnotě přes 40 milionů. Ještě máme jeden projekt na zapůjčování monitorů dechu, takže si maminky můžou monitor dechu od nadace Křižovatky půjčit domů,“ dodává manažerka Stibůrková.
Právě o půjčování monitorů dechu je mezi ženami velký zájem. „V podstatě každá druhá maminka. Dalo by se říct, že i každá první. Je o to opravdu zájem,“ říká vrchní sestra strakonické porodnice Daniela Valentová.
Monitory dechu je po dvou letech nutné pravidelně obměňovat. „Podstatné je, že všechna lůžka, která jsou obsazená na strakonické porodnici, jsou takto monitorována,“ vysvětluje ředitel nemocnice Tomáš Fiala.
„Prevence syndromu náhlého úmrtí kojence, respektive náhlého úmrtí novorozence, je nesmírně důležitá proto, aby maminka měla prostě klid,“ uzavírá ředitel. Příští rok nadace nemocnici věnuje patnáct nových monitorů dechu.