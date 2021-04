Riziko nákazy je pětkrát větší u těch, kteří covid-19 neměli, zjistila studie u amerického námořnictva

U příslušníků amerického námořnictva, kteří předtím neprodělali covid-19, je zhruba pětkrát větší riziko nákazy než u těch, kteří už nákazu mají za sebou. Vyplývá to ze studie mezi více než 3000 mladými příslušníky námořnictva USA. Výsledky studie zveřejnil odborný časopis Lancet Respiratory Medicine. Londýn 13:48 16. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Analýza byla součástí studie, která zahrnovala převážně mužské rekruty námořnictva ve věku od 18 do 20 let. | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

„Infekce z minulosti nezaručuje imunitu, očkování je nadále zásadní,“ uvedl The Lancet. „Mezi 189 séropozitivními účastníky jich 19 (deset procent) mělo nejméně jeden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 během následujících šesti týdnů,“ zjistili vědci.

U členů námořnictva, kteří se nakazili dvakrát, přitom byla nižší hladina protilátek a méně neutralizačních protilátek ve srovnání s dříve nakaženými, u nichž se infekce už znovu nevyskytla. „Ačkoli protilátky vytvořené první infekcí do značné míry chrání, nezaručují účinnou neutralizační aktivitu vůči SARS-CoV-2 nebo imunitu před následnou infekcí,“ upozorňuje studie.

Analýza byla součástí studie, která zahrnovala převážně mužské rekruty námořnictva ve věku od 18 do 20 let. Jiná studie, kterou The Lancet publikoval v březnu, odhalila, že většina lidí, kteří už měli covid-19, je chráněna před opětovnou nákazou po dobu nejméně šesti měsíců. Starší lidé jsou však podle vědců k reinfekci náchylnější než mladší.