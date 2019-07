Výskyt superbakterií roste, varuje studie. Běžné infekce by se kvůli nim mohly stát neléčitelnými

Superbakterie, odolné i proti těm nejsilnějším antibiotikům, jsou stále větší hrozbou v nemocnicích po celé Evropě. Upozorňuje na to nová studie publikovaná v časopise Nature Microbiology. Vědci shromáždili data z více než 240 evropských nemocnic včetně Česka a zjistili mimo jiné to, že počet úmrtí způsobených těmito bakteriemi se mezi lety 2007 a 2015 zpětinásobil. Lékaři by tak v budoucnu mohli být proti odolným bakteriím bezbranní. Praha 21:08 30. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vědecký tým shromáždil data z 244 nemocnic po celé Evropě. | Foto: CC0 Creative Commons | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Studie, na které pracovala víc než desítka vědců, se zaměřila na bakterii Klebsiella pneumoniae. Ta se nachází například v půdě. Může ale přežívat i v ústech, trávicím traktu či na kůži člověka. Ne všechny kmeny této bakterie jsou nebezpečné. Některé ale způsobují u oslabených jedinců infekce, nejčastěji zápal plic.

Vědecký tým shromáždil data z 244 nemocnic po celé Evropě a porovnával počty nakažení a komplikací způsobených zmíněnou bakterií. V roce 2007 ve sledovaných nemocnicích zaznamenali 347 úmrtí kvůli infekcím vyvolaným bakterií Klebsiella pneumoniae.

Tento počet v následujících letech narůstal a v roce 2015 přesáhl hranici 2000 úmrtí. Podle jedné z autorek studie, doktorky Sophie Davidové, se výskyt odolných typů této bakterie bude nadále zvyšovat. Podle Davidové tak poroste i mortalita v nemocnicích.

Proč je tato bakterie tak nebezpečná? Vědci zjistili, že dokáže předávat část svého genetického kódu i jiným kmenům bakterií díky zvláštnímu procesu zvaném konjugace. Při tomto nepohlavním typu rozmnožování dochází ke splynutí dvou buněk a výměně genetické informace DNA. To znamená, že druhů bakterií s rezistencí vůči pokročilým antibiotikům může přibývat.

Význam hygieny

Výzkumníci získávali vzorky bakterií od pacientů nemocnic od Irska po Izrael a porovnávali jejich genetické kódy. Podle Sophie Davidové se ukázalo, že právě nemocnice jsou klíčem k hledání příčin šíření odolných bakterií z pacienta na pacienta.

V lékařských zařízeních je velké množství nemocných, kteří jsou nositeli bakterií a ty se pak v budovách někdy drží i přes snahu personálu o dezinfekci. V nemocnicích jsou zároveň i oslabení pacienti. Typicky staří lidé, kteří musí například na operaci zlomeniny. Při rekonvalescenci, která by jinak byla banální, se ale nakazí odolnou bakterií a nakonec můžu infekci podlehnout. Takových případů by mohlo v budoucnu přibývat.

Pro to, aby se pacient vyhnul podobnému scénáři, je zejména důležité dodržovat správnou hygienu. Podle dalšího spoluautora výzkumu, profesora Hajo Grundmanna z univerzity ve Freiburgu, je v první řadě nutné si mýt ruce. Pro nemocnice to znamená velmi důkladnou dezinfekci.

Grundmann dle svých slov věří, že pokud se podaří nastolit vyšší hygienické normy a včas identifikovat pacienty nakažené odolnými bakteriemi, dokážou lékaři nejen zpomalit jejich šíření, ale taky ho kontrolovat. Pokud se odolné bakterie nebudou šířit a nepodaří se jim svou schopnost předat dalším bakteriím, bude jejich nebezpečnost jen velmi omezená.

Kdyby se šíření této rezistence vymklo kontrole, mohlo by to vyústit v neléčitelnost některých onemocnění antibiotiky tak, jak jsme zvyklí. A lidé by mohli začít umírat na běžné nemoci či infekce po zranění, kterých jsme se už přestali bát. Superbakterie, o kterých mluvíme, totiž umí odolávat i takzvaným karbapenemům. To jsou širokospektrální antibiotika poslední záchrany. Zatím neexistuje žádná jiná látka, která by bakterie odolné vůči nim dokázala ničit.