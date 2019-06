Fyzioterapeut: Mnohdy nedokážeme povolit sval bez toho, abychom se v mysli uvolnili

Fyzioterapeut Petr Zahradník už několik let pracuje s novorozenci. „Je neuvěřitelné, jakým způsobem všechno kolem sebe registrují. Poslední dobou se tuto zkušenost snažím přenášet do energií. Protože miminka energie okolo vnímají absolutně. Stále více se mně to vyplácí,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Praha 12:16 17. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fyzioterapeut Petr Zahradník | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

„Když se bavím s jejich rodiči o tom, aby dokázali udržet dítě v láskyplné energii, vysvětluji, že miminka potom lépe prospívají, lépe spí i tráví. V lidském těle všechno souvisí se vším,“ popisuje fyzioterapeut Petr Zahradník.

Podle terapeuta by si rodiče měli udržet především v době sociálních sítí, diskusních fór a přehlcení informacemi z internetu zdravý selský rozum.

„Vždycky rodičům říkám, aby především vnímali, co jim miminko říká, co se mu líbí, a co se mu naopak nelíbí, což není zlobení a ani projev naschválu. Je to zrcadlo toho, že něco okolo něj není v pořádku,“ vysvětluje.

Zahradník upozorňuje, že je třeba, aby buňky a energie v těle spolupracovaly. Opak vede ke vzniku nemocí, včetně velmi závažných, jako je třeba rakovina.

„Když za mnou přijde pacient, není to jen otázka bolesti ramena, kolena nebo bederního obratle. Často je potřeba zařadit obtíže do prostředí, ve kterém člověk žije, a hledat způsob, jakým uvolnit jeho psychické napětí,“ popisuje Zahradník.

„Mnohdy vidím, že nedokážeme povolit sval bez toho, abychom se uvolnili ve své mysli,“ vysvětluje fyzioterapeut celostní přístup k léčbě.

První otázka na klienta je tak podle něj, co dělá v běžném dni, jak se má a v jakém je rozpoložení. Jde prý skládání celé jeho mozaiky.

„Lidské tělo je shluk energií. Jednou z nejmocnějších je energie naší mysli a našich myšlenek,“ uzavírá fyzioterapeut Zahradník.

Poslechněte si celý rozhovor s Petrem Zahradníkem. Věnuje se také vztahu lidské mysli, těla a bolesti, ale také se rozpovídá o výzkumu, který sám na sobě v posledním půlroce „provedl“.