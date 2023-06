Nesnesitelné svědění a vyrážka. V Česku se šíří svrab, nejvíc nakažených je v Moravskoslezském kraji

Od začátku roku 2023 eviduje Státní zdravotní ústav 4207 případů nákazy svrabem. To je jen o 1000 méně než za celý loňský rok, tehdy se za celý rok nakazilo 5276 lidí. Čísla ale mohou být podle hygieniků ještě vyšší. Třeba pokud nakažení nevyhledají lékařskou pomoc, nebo pokud lékař případ nenahlásí, hygienici je nezapočítají. Praha 23:31 12. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svědění je někdy horší než bolest (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Svrab dávno není onemocnění, které by se spojovalo jen s lidmi, kteří mají špatné hygienické návyky, nebo neudržují svou domácnost v čistotě. Čím dál častěji se svrab objevuje i u lidí až úzkostlivě čistotných a může připomínat třeba alergii. Pokud se včas nerozpozná, že jde o svrab, šíří se tato infekce dál.

„Lze v dané chvíli jen odhadovat, že v průběhu tohoto roku bude trend ve vývoji počtu onemocnění nadále pokračovat,“ soudí mluvčí Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zbyněk Boublík.

Mluvčí krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová doplňuje, že počet případů nákazy může být v Česku vyšší, než hygienici evidují. Může to být i tím, že se nakažení stydí přijít s vyrážkou do ordinace lékaře. A ačkoliv mají lékaři povinnost nahlásit hygienikům případ nákazy, často to nedělají.

Loni bylo nemocných téměř 5300, letos více než 4200 za prvních pět měsíců. Infekce se šíří napříč republikou. Nejvíc nových případů je hlášeno v Moravskoslezském, Olomouckém a Plzeňském kraji, kde od ledna hygienici napočítali 507, 439 a 418 nakažených. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Epidemie svrabu se podle odborníků vrací v cyklech po 15 až 20 letech, které nemají jednoznačné vysvětlení. V době pandemie covidu-19 ubylo také nákazy svrabu, zřejmě kvůli tomu, že lidé omezili kontakty.

Na českém území se velké epidemie svrabu objevily v době první a druhé světové války, další v roce 1970, kdy bylo případů hlášeno přes 15 000, a v roce 1993, kdy jich bylo přes 14 000.

Svědění a vyrážka

Infekce postihuje všechny, nejvíc případů je ve věkové kategorii 10 až 19 let. Případy se podle odborníků objevují buď izolovaně, nebo jako lokální epidemie, například ve školách, na internátech, ubytovnách. Nakazit se dá i v dopravních prostředcích, čili tam, kde jsou lidé v užším kontaktu.

Hlavním příznakem svrabu je silné svědění, na kůži se objeví vyrážka, začervenalé místo s drobnými pupínky nejčastěji na rukou v oblasti zápasí, předloktí, vnitřní straně stehen, tedy tam, kde je kůže tenká. Pokud si člověk začne postižené místo škrábat, může si přivodit druhotnou infekci. I proto je nutné navštívit lékaře co nejdříve.

Svrab způsobuje parazit jménem zákožka svrabová, který je běžným okem neviditelný.