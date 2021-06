Půl miliardy lidí tráví v práci přes 55 hodin týdně. Úmrtí z přepracování přibývá

Mezi roky 2000 a 2016 přispěla nadměrná pracovní zátěž k úmrtí 745 tisíců lidí po celém světě, vyplývá ze studie vypracované desítkami vědců pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) a Mezinárodní organizaci práce (ILO).

Největší přímé riziko představují dlouhé pracovní týdny – tedy ty, při kterých lidé stráví v práci víc než 55 hodin – pro srdce.

„Ve všech rozvinutých zemích počet kardiovaskulárních onemocnění v absolutních číslech klesá, zato ale zřejmě stoupá podíl těch, která mají spojitost s pracovním prostředím,“ popisuje paradox pro server iROZHLAS.cz Hynek Pikhart, vedoucí pracoviště Environmentální epidemiologie Masarykovy univerzity.

Ten se na studii zveřejněné v květnu v odborném časopise Environment International podílel.

Téměř tři čtvrtiny takto předčasně zemřelých byli muži, nejčastěji ve věkové kategorii 60 až 79 let.

V přepočtu na počet obyvatel postihuje smrt z přepracování nejvíce obyvatele jihovýchodní Asie, západního Pacifiku, ale také východní Evropy. Na opačném konci žebříčku jsou ostatní evropské země, v čele s těmi severskými. Důvodem může být legislativa limitující pracovní dobu na 35 až 40 hodin týdně.

Ve srovnání s takto krátkou dobou přináší 55hodinový a delší pracovní týden až o 35 procent vyšší riziko cévní mozkové příhody a o 17 procent vyšší riziko úmrtí na infarkt.

Navíc dlouhodobě narůstá podíl pracovníků, kteří jsou takovýmto přesčasům vystaveni. V roce 2016 jich bylo 488 milionů – devět procent práceschopné populace. Příchod pandemie koronaviru a častěji práce na dálku násobně navýšila podíl těch, kteří alespoň nárazově pracují déle, než je zdravé.

„Spousta povolání vybízí k tomu, aby lidé s prací neskončili v pět odpoledne. Prací z domova mohou strávit více hodin. Domácí pracovní prostředí navíc může být daleko víc stresující než pobyt na běžném pracovišti,“ popisuje Pikhart.

Odhaduje, že důsledky pracovního přetížení skutečně pocítíme teprve v následujících letech po pandemii.

Pokud se to stane, Česko se může připravit o pokrok, který v prevenci a léčbě nemocí srdce od revoluce učinilo. Počet zemřelých na nemoci oběhové soustavy se za tu dobu snížil téměř o víc než polovinu, a to to díky změně životního stylu a dostupnější péči.

„Efekty špatného pracovního prostředí na zdraví jsou v relativních číslech malé. Vliv kouření je stále daleko fatálnější. Ale v absolutních číslech, tedy počtech mrtvých nebo v počtech ztracených let života, jsou ta čísla velice vysoká,“ dodává Pikhart.

Češi žijí zdravěji, výrazně klesá podíl kuřáku v populaci. „Zdá se ale, že se za posledních 20 let zvyšuje počet lidí, kteří pracují daleko delší dobu.“

Důvody mohou být ekonomické. Podle vědce je změna patrná v zemích západní Evropy nebo v Severní Americe, kde po finanční krizi před třinácti lety řadu lidí postihla nejistota spojená se ztrátou zaměstnání. „To jsou další aspekty pracovního prostředí, které negativně ovlivňují zdraví a končí buď fatálně, nebo ztracenými léty života.“

Ztracená léta Ztracená léta života v důsledku nemoci, z anglického Disability Adjusted Life Year, je ukazatel míry zátěže způsobené nemocí v lidské populaci. Ztrátou se nerozumí pouze úmrtí, ale také poškození kvality života chatrným zdravím. Zdroj: Wikipedie

Myslí tím roky, o které se lidem zkrátí plnohodnotný život. V roce 2016 lidé kvůli přepracování přišli celosvětově o 23,3 milionů let.

Půlhodina navíc

Průměrná doba strávená v zaměstnání na plný úvazek se v Česku postupně zkracuje. Za posledních deset let to bylo téměř o hodinu na současných 41 hodin a 20 minut. Podle dat Eurostatu stále pracujeme o víc než půlhodinu déle než průměrný pracovník v Unii.

Po zkracování pracovní doby volají už několik let odbory, podle kterých lidé v Česku ve srovnání s kolegy ze západních států odpracují za celou kariéru i několik let navíc. Mají tedy méně času na odpočinek, což může mít i nově popsané dopady na zdraví.