Očkování proti malárii by podle Světové zdravotnické organizace mohlo v Africe zachránit desetitisíce dětí

Světová zdravotnická organizace (WHO) podpořila masivní očkování první schválenou vakcínou proti malárii. Vakcinace by podle ní mohla zachránit desetitisíce životů, zejména dětí v Africe. Na malárii, nemoc známou už od dob antiky, podle statistik WHO zemře na světě jedno dítě každé dvě minuty. Doporučení organizace očkovat představil na středeční tiskové konferenci šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

