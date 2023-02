Pětiletá Bětka překonala nádorové onemocnění. ‚Léčba je extrémně dlouhá a náročná,‘ říká lékařka

Je Světový den dětské onkologie. Lékaři při něm představují moderní způsoby léčby. I díky nim se v Česku podle Národního onkologického registru uzdraví až 85 procent dětských pacientů. Víc než polovina se léčí na Klinice dětské hematologie a onkologie ve Fakultní nemocnici Praze-Motole. Po celou dobu tam s nimi můžou být i jejich rodiče. Praha 11:11 15. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Nová, maminka Alžběty, s přednostkou Kliniky dětské hematologie a onkologie ve Fakultní nemocnici Praze-Motole Lucií Šrámkovou | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Bětuška je teď označovaná jako zdravé dítě. Je to pro nás hrozně velký dar,“ říká pro Radiožurnál Markéta Nová. Její pětiletá dcera se po roce a půl uzdravila z nádorového onemocnění.

„Dnes jsme tady poslední den. Bylo to pro mě překvapení, protože člověk má tady na onkologii bod, ke kterému se dostane. A to, co je za tím, neřeší. Světlo v tunelu, které jsem neviděla, tak teď už ho mám,“ dodává roztřeseným hlasem.

Bětka měla takzvaný neuroblastom, tedy nádor vycházející z tkáně nervových buněk. Obvykle se projeví právě u dětí předškolního věku.

„Je to jedno z velmi komplikovaných onemocnění. V rámci léčby využijeme téměř všechny léčebné možnosti, které máme. Velmi důležitá je chemoterapie a chirurgie. Využíváme i cílenou léčbu monoklonálními protilátkami,“ vysvětluje Lucie Šrámková, přednostka Kliniky dětské hematologie a onkologie v pražském Motole.

„Kombinací těchto postupů se daří výsledky vylepšovat. Je to léčba extrémně dlouhá a extrémně náročná,“ doplňuje.

Nejčastějším nádorovým onemocněním u dětí jsou akutní leukémie následované nádory mozku. „Přestože se mluví o nových cílených lécích, tak základem léčby akutní leukémie je pořád chemoterapie. Ale cílené léky se přidávají právě proto, abychom vylepšili výsledky a souběžně s tím snížili toxicitu léčby, tedy jaké nežádoucí účinky léčba má,“ přibližuje Šrámková.

Transplantace v osmi letech

Pacientem je tu i osmiletý Radek, který se připojuje na školní hodiny online. „Máme úžasnou paní učitelku. Ráďa je druhák. Paní učitelka každé ráno zapne ve třídě kameru, a my jsme tak součástí výuky celý den,“ těší Radkovu maminku Karolínu.

Její syn se v Motole léčí s akutní leukémií. Teď čeká na transplantaci kostní dřeně od nepříbuzného dárce. Maminka má v pokoji rozloženou postel a s Radkovým otcem se v návštěvách chlapce střídají.

„7. března nastupujeme na transplantační oddělení, kde začnou přípravné – my tomu říkáme chemojízdy. A 16. března přijde na řadu transplantace,“ popisuje Radkova maminka, která ani v nelehkých chvílích neztrácí optimismus. „Nic jiného nepřichází v úvahu. Myslím, tady celé patro je na tom stejně, každý s trochu jiným příběhem. Je to naše jediná cesta, jediná šance se uzdravit.“

Diagnóza onkologického onemocnění u malých dětí má v naprosté většině případů dobrý konec. Aktuálně je úspěšnost 85 procent. „To, co nás nejvíc bolí, jsou situace, kdy to nejde a nefunguje. Po malých krůčcích se dál posouváme. A doufáme, že se posuneme z těch 85 procent dál,“ věří přednostka kliniky Šrámková v ještě vyšší úspěšnost léčby.

Paní Karolína se synem Radkem | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas