Na čtvrtek připadá Světový den Parkinsonovy nemoci. A české pacienty letos čeká velká změna v léčbě. Zdravotní pojišťovny totiž už zřejmě od června začnou plně hradit lék, který užívá většina nemocných. Teď na každé balení musí doplácet až 200 korun. Kromě toho by také více pacientů mělo dosáhnout na operaci mozku, která mírní příznaky nemoci. A chystá se i užší spolupráce psychiatrů a neurologů. Praha 19:00 11. dubna 2019

Bolest a třes pravé ruky a pak i nohy - tak se začala projevovat Parkinsonova choroba u paní Martiny, když jí bylo 37 let. Později se k tomu přidaly i silné křeče. Loni proto podstoupila takzvanou hlubokou mozkovou stimulaci. Operaci jí na hlavě připomínají tři jizvy.

Pacienti trpící Parkinsonovou chorobou by se mohli dočkat kvalitnější a lépe dostupné léčby.

„Z té hlavy, z těch řezů, tam mám elektrody a tam jsou svedeny kabely do té levé strany. Já jsem neměla na vybranou, buďto žít, anebo přežívat. Nejsem zdravá, ta nemoc neustále je. Křeče už vůbec nemám, to mi řekli, že už mít nebudu, že od toho je tam ten stimulátor, a hlavně nižší dávky léků. Někdy mám pocit, že ty léky vůbec nepotřebuju,“ řekla paní Martina Radiožurnálu.

Stejný zákrok za sebou mají asi 2 procenta pacientů, jenže podle neurologa Roberta Jecha by ho potřebovalo až 15 % nemocných. Zlepšit situaci by mohla změna v péči, kterou plánuje ministerstvo zdravotnictví. Trojice center, která už teď v Česku fungují, by se měla oficiálně změnit na specializovaná.

„Měla by tady vzniknout tři centra v Praze, Brně a Olomouci. Tato centra by měla poskytovat i složitější terapeutické postupy, jako je hluboká mozková stimulace a další nové metody,“ sdělil Radiožurnálu náměstek Roman Prymula.

Neurolog i psychiatr

Jejich lepší financování by pak mělo zajistit, že se k efektivní léčbě dostane víc pacientů, pokračuje ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek: „Tam je vize, že bychom navýšili zhruba o 20 % ročně kapacity v centrech, které se tímto výkonem zabývají.“

Péči o pacienty mají posílit také nové neuropsychiatrické ambulance, jak říká náměstek Prymula. „Vzhledem k počtu pacientů musíme mít i síť ambulantních pracovišť, kde toto bude založeno na existujících ambulantních neurolozích, psychiatrech, kteří budou moci utilizovat speciální společný kód, který jim umožní hradit tuto péči.“

Lékaři to vítají. Parkinsonova choroba totiž spadá do obou oblastí léčby.

„Pacienti mají na jedné straně motorické příznaky, které patří k neurologovi. Na druhé straně je zde doména psychických poruch, kam patří úzkostné stavy, deprese. Stavy, které hodnotíme jako porucha impulzivity. Odborník vyšetří toho pacienta ze svého hlediska, pak dají hlavy dohromady a učiní společné rozhodnutí,“ vysvětlil Radiožurnálu neurolog Robert Jech ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Péči dostanou zaplacenou za podmínky, že oba lékaři prohlédnou pacienta ve stejný den.

„Chceme korigovat jak depresivní stavy, tak sekundární stavy vznikající po léčbě Parkinsonovy nemoci jako takové. Pravděpodobně pracoviště budou nejprve vznikat na místech, kde spolu ti kolegové už spolupracují a budou spolupráci zintenzivňovat,“ doplnil předseda České psychiatrické společnosti Martin Anders.

Parkinsonovou chorobou v Česku trpí podle lékařských odhadů až 50 tisíc lidí. Vyléčit se nemoc nedá, účinnou léčbou je ale možné mírnit její příznaky.