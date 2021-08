Sedm tisíc Čechů si ročně vyslechne diagnózu rakoviny plic. Jen 10 procent z nich nekouří

Zhruba sedm tisíc pacientů si ročně v Česku vyslechne diagnózu rakoviny plic. Z 90 procent jsou to kuřáci. Lékaři na to upozorňují u příležitosti Světového dne rakoviny plic, který připadá na neděli. Kolem pět a půl tisíce Čechů na plicní nádorové onemocnění každý rok zemře. Přitom většina z nich podle lékařů zbytečně – kvůli tomu, že se u nich na nádor přišlo pozdě. Změnit to má chystaný plošný screening rizikové populace. Praha 18:25 1. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 90 procent pacientů s rakovinou plic jsou kuřáci | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Neměl jsem žádné problémy s dýcháním, neměl jsem žádné problémy s vykašláváním, jedině co, tak mě začalo bolet levé rameno a přestával jsem hýbat s rukou.“ Čtyřiašedesátiletého Karla přivedly k lékaři první příznaky rakoviny plic před třemi lety.

„Neurolog mě po vyšetření poslal na magnetickou rezonanci, kde právě mi zjistili metastáze na mozku,“ přiblížil.

Až po dalších vyšetřeních určili lékaři přesnou diagnózu – karcinom plic ve čtvrtém stadiu. Následovalo ozařování, chemoterapie a nakonec imunoterapie. Ta Karlovi vyhovuje nejvíc a vývoj nemoci se u něj v tuto chvíli zastavil.

„Cítím se dobře, snažím se sportovat, hlavně pracuju na zahradě,“ řekl.

Karel od svých dvaceti let kouřil a přestat se mu podařilo až před dvěma lety. Podle lékařů je rakovina plic zrádná v tom, že se dlouho neobjevují žádné příznaky nemoci. V časném stadiu se dá přitom nádor operovat a šance na vyléčení je 65 procent.

Rané fáze rakoviny plic ale lékaři odhalí spíš náhodou, uvedl předseda České aliance proti chronickým respiračním onemocněním Milan Sova.

„Rakovina plic nebolí. Většinou nedělá žádné problémy. Pokud pacient nemá ‚štěstí‘, že by se mu snímek udělal z nějakého jiného důvodu. Například si pamatuji teď v poslední době, jsme měli pacienta, který spadl na kole, a dělal se mu rentgen hrudníku. Našlo se ložisko, které bylo možné odoperovat a díky tomu, že spadl na kole, vypadalo to, že má smůlu, ale nakonec měl štěstí,“ komentoval Sova.

Plošný screening

Na nádor plic se podle Sovy přijde pozdě v 85 procentech případů. To už je šance na vyléčení malá. Zlepšení si lékaři slibují od zavedení plošného screeningu rakoviny plic, který by měl být v Česku spuštěn nejpozději na začátku příštího roku. Má se týkat asi 30 tisíc lidí – na koho konkrétně se lékaři zaměří, upřesnila předsedkyně České pneumologické společnosti a náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Vašáková.

„Pacient 55 až 75 let, kouření aspoň dvacet let a dvacet cigaret denně. Mohou to být i ti, kteří přestali kouřit, ale byli to denní kuřáci dvaceti cigaret po dobu dvaceti let nebo třeba čtyřiceti cigaret po dobu deseti let,“ řekla.

Dostupnost onkologických center

Na preventivní vyšetření budou rizikové pacienty posílat plicní i praktičtí lékaři. Provede ho nejbližší onkologické centrum. Jejich síť v Česku je podle předsedkyně České onkologické společnosti Jany Prausové na evropské špičce.

„To, že jsme vytvořili síť komplexních onkologických center, která přibližně kopírují kraje – to je vlastně to, co Evropa chce v rámci jejich plánu Beating Cancer Plan. Jsme o koňskou délku dál, protože my už to máme, kdežto oni taková centra nemají nebo mají mamutí centra a potom široko daleko nic. Což je pro pacienty trochu svízel, co se týče dostupnosti,“ sdělila.

Prausová připomíná, že v léčbě rakoviny plic znamenaly přelom nové biologické a imunologické léky. Osvědčily se podle ní i u pokročilých stadií nemoci. Pacienti je mohou dostat hned na počátku léčby a například těm, kteří měli dřív naději na devět měsíců života, dávají šanci na čtyřnásobně delší přežití. Nákladnou imunologickou nebo biologickou léčbu postupně začínají hradit zdravotní pojišťovny.