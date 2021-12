Budíte se v noci s bolestí ruky? Možná je to syndrom karpálního tunelu, jděte za lékařem, radí chirurg

Nejčastější zákrok, kterou dnes chirurgové ruky provádějí, je operace karpálního tunelu. Navštívit by lékaři měli ti, které v noci budí ze spánku mravenčení v ruce nebo bolest. „Dokud vás to v noci nebudí a nemusíte v noci vstávat a ruku procvičovat, protřepávat nebo dokonce dojít do koupelny a pustit si na ruku teplou nebo studenou vodu, tak by nález neměl být významný,“ radí Aleš Fibír, expert na chirurgii ruky.

Praha 22:08 12. prosince 2021