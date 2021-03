U dětí se po nákaze koronavirem může objevit vážný zánětlivý syndrom PIMS-TS. V Česku bylo 200 případů

Už přibližně 200 dětí v Česku onemocnělo po nákaze koronavirem vážným zánětlivým syndromem. Reakce imunitního systému může poškodit orgány, hlavně srdce. Lékaři zatím neví, proč jsou některé děti k tomuto syndromu náchylnější než jiné. Česká pediatrická společnost na začátku roku vydala doporučení lékařům, jak onemocnění poznat a léčit. Praha 12:05 18. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti, které PIMS-TS prodělaly, zůstávají pod lékařským dohledem. Chybí totiž studie o tom, jestli můžou mít nějaké dlouhodobé následky (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„V noci jsem volala záchrannou službu s tím, že malá zvrací. Už ani nepila, léky už nedokázala pozřít. Přijeli, odvezli nás do varské nemocnice,“ vzpomíná pro Radiožurnál maminka z Karlovarska na to, jak se u její dcery vzácný syndrom po Vánocích projevil. Rodina si přála zůstat v anonymitě.

Onemocnění PIMS-TS: Reakce imunitního systému může poškodit orgány, hlavně srdce. Lékaři zatím neví, proč jsou některé děti k tomuto syndromu náchylnější než jiné. Natáčela Jana Magdoňová

„Malá už měla jazyk jako malinu – tmavě rudý nebo růžový s pupínky. Do toho měla úplně červeně zalité oči, nateklá víčka, pobolívání v krku, bolelo jí hrozně bříško a hrozně jí bolela hlavička,“ popisuje.

Dívka rovněž měla několik dnů vysokou horečku, do krve popraskané rty a na ploskách rukou a nohou se jí loupala kůže. Lékaři nechali malou pacientku převézt z Karlových Varů do fakultní nemocnice v Plzni. Báli se, že by u ní mohlo dojít k poškození srdce. Dívce diagnostikovali i zánět mozkových blan. O tom, že by se nakazila koronavirem, ale nikdo nevěděl.

„Čekalo se na další test protilátek, který vyšel zase negativní, ale bylo mi řečeno, že někdo může a někdo nemusí mít hned protilátky. Časem by se ale ukázat měly,“ dodává matka nemocné dcery.

Lékaři PIMS-TS léčit umí

Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi PIMS-TS se v Česku začal objevovat na podzim s druhou vlnou koronavirové epidemie. Podle přednosty pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole Jana Lebla to bylo pro dětské lékaře úplně nové onemocnění.

„Už jsme naštěstí měli možnost čerpat ze zkušeností zemí, které na jaře 2020 prodělaly velkou první vlnu. V průběhu listopadu a začátku prosince se nám podařilo poměrně rychle vytvořit i národní doporučení na to, jak rozpoznat a jak správně léčit tento stav, který označujeme jako PIMS-TS,“ říká pro Radiožurnál.

Podle profesora Lebla už umí dětští lékaři nemoc léčit. Pacientům podávají imunoglobuliny a kortikoidy v infuzi.

„Stav je na první pohled těžký. Takové dítě je opravdu vážně nemocné. My potřebujeme tu scestnou imunitní reakci nějakým způsobem rychle zablokovat a pokusit se ji dostat zpátky do normálu,“ pokračuje.

Lékařský dohled

Zánětlivý syndrom se u dětí objevuje dva až šest týdnů po nákaze koronavirem. Ta se přitom nemusí vůbec projevit. Proč syndrom postihuje jen některé děti, není jasné.

„Riziko, že se u dítěte rozvine po infekci PIMS, je asi jedna ku tisíci. Je relativně malé, ale ty děti neumíme předem rozpoznat. Není nic, co bychom u nich věděli, že je rizikovým faktorem. Je to pravděpodobně určitá individuální reaktivita imunitního systému, která se v běžném životě nijak neprojevila,“ dodává Lebl.

Děti, které PIMS-TS prodělaly, zůstávají pod lékařským dohledem. Chybí totiž studie, jestli můžou mít nějaké dlouhodobé následky. Doktoři sledují i dceru maminky z Karlovarska, s níž Radiožurnál hovořil.

„Teď bude pod dohledem. O tom, jaké budou výsledky, rozhodne kardio. Nesmí do dětského kolektivu, minimálně čtyři týdny bude v izolaci. Budeme čekat, co bude dál,“ uzavírá matka.

Stejně jako přibývá dospělých s koronavirem, je i víc případů nakažených dětí. Zatímco loni byla podle dětských lékařů většina malých pacientů bez příznaků a nákaza se potvrdila až při trasování blízkých kontaktů, teď se u dětí projevují příznaky častěji.