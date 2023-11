‚Neinvazivním způsobem z pohodlí domova.‘ Nový tampon umí testovat pohlavně přenosné choroby

Britský start-up, který se zabývá gynekologickým zdravím, představil tampon pro diagnostiku pohlavně přenosných chorob. Tato zdravotní pomůcka slouží jako PCR test, který zjišťuje přítomnost chlamydií, kapavky, trichomonád, mykoplazmat či ureaplazmat, a užívá se místo stěrů, které by žena musela podstoupit u gynekologa, napsal list The Guardian. Londýn 7:53 7. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský start-up, který se zabývá gynekologickým zdravím, představil tampon pro diagnostiku pohlavně přenosných chorob (ilustrační obrázek) | Foto: Mykhailo Polenok | Zdroj: Profimedia

Cílem screeningové sady je urychlit diagnostiku a léčbu, zejména u skupin pacientek, které se obávají nebo stydí podstoupit test, uvedl start-up Daye, který tampón uvedl na trh. Informoval o tom britský The Guardian.

Britský úřad pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) varoval, že roste počet lidí, kteří se nakazí sexuálně přenosnými nemocemi. V Británii byl v roce 2022 zaznamenán 24procentní nárůst oproti roku 2021. Ženy jsou statisticky ohroženější než muži kvůli své fyziologii.

Start-up „nově definuje“ testování pohlavně přenosných nemocí, uvedla lékařka Michelle Tempestová, která přednáší o lékařském právu a etice na Cambridgeské univerzitě. Tento tampon podle ní ženám umožní převzít kontrolu nad svým zdravím „neinvazivním způsobem z pohodlí vlastního domova“.

Tampon je v Británii odeslán do laboratoře k testování a výsledky jsou zpracovány do pěti pracovních dnů. Aplikátor umožňuje uživatelce dosáhnout na děložní čípek bez použití gynekologických zrcátek.

Epidemioložka Emma Hardingová-Escheová vyjádřila obavy ohledně některých forem domácího testování. Mohly by podle ní být nevhodné mimo jiné pro to, že by mohly vést k nadměrné léčbě například při ureaplazmatické infekci. Doporučeným typem odběru podle ní zůstávají u žen stěry a u mužů odběr vzorku moče.

Testovalo 600 pacientek

Uvedení tamponu na trh následuje po klinických studiích s 600 pacientkami.

„Během posledních několika měsíců jsme shromáždili značné množství údajů z našeho diagnostického tamponu. Zaznamenali jsme jednoprocentní neúspěšnost testu z důvodu nedostatečného odběru vzorku ve srovnání s deseti a více procenty, která byly zaznamenána u stěrů,“ uvedla zakladatelka start-upu Valentina Milanova.

„Jsme také schopni výrazně snížit chybovost při odběru vzorků, což je ideální přístup pro domácí odběr vzorků v rámci naší strategické iniciativy na zkrácení čekacích dob pacientů a zlepšení přístupu k péči,“ dodala.

Obavy s nadměrnou léčbou

„Jsme si vědomi obav souvisejících s nadměrnou léčbou a rezistencí na antibiotika. Proto naše klinické protokoly zahrnují edukaci o obnovení zdravého vaginálního mikrobiomu jako prvního klíčového opatření ke snížení zátěže ureaplazmaty a mykoplazmaty,“ uvedla Milanova.

„Studie ukazují, že za podmínek zdravého vaginálního mikrobiomu a nepřítomnosti bakterií souvisejících s bakteriální vaginózou se ureaplazmata... mohou snížit sama. Léčba se doporučuje pouze v případě vysoké bakteriální zátěže a nepřítomnosti jiných infekcí nebo anamnézy nevysvětlitelné opakované ztráty těhotenství,“ dodala.