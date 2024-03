Teenagery očkovali krátkodobou vakcínou, říká epidemioložka. Počet pacientů s černým kašlem roste

V Česku dál roste počet pacientů s černým kašlem. Letos už testy potvrdily celkově 1666 případů nákazy. Bakteriální onemocnění způsobuje dávivý kašel, který může být hlavně pro malé děti a oslabené osoby velmi nebezpečný. Kolik lidí se ale mohlo nakazit a neví, že mají černý kašel, a proč se nemoc šíří tak rychle? Hostem Ranního interview Radiožurnálu byla epidemioložka Kateřina Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu. Ranní Interview Praha 10:14 5. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle epidemioložky Fabiánové lidé nechodí k lékaři ale léčí se sami. Znamená to, že můžeme mít klidně desetkrát více pacientů s černým kašlem (Ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Čím to je, že se letos objevilo tolik nákaz černým kašlem? Připomenu, že jich je více než za poslední čtyři roky dohromady.

Tento aktuální nárůst může být důsledkem nižší cirkulace původce onemocnění, což je bakterie Bordetella pertussis. Tato nižší cirkulace byla podobná jako u jiných respiračních onemocnění během covidu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Očkuje se v 11 letech, ochrana trvá 3-5 let. „Nejvíc případů onemocnění je ve věkové skupině 15 až 19 let, což zřejmě souvisí s nižší účinností vakcíny,“ říká epidemioložka Kateřina Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu

Dalším faktorem může být pokles proočkovanosti a v neposlední řadě bakterie má své cykly nárůstu a poklesu, které se opakují během tří až pěti let. Momentálně budeme na vzestupném trendu, to znamená, že nám dorostl počet vnímavých jedinců a onemocnění snadno cirkuluje v populaci.

Říkáte menší proočkovaností? Petr Šebo z Mikrobiologického ústavu Akademie věd říká, že hlavní příčinou šíření černého kašle teď je dorůstání ročníků dětí, které byly očkovány novými vakcínami s nižší účinností, než měly vakcíny dříve. Co o tom soudíte vy?

Jsem s ním ve shodě, protože spolu velice často komunikujeme. My tady očkujeme vakcínami, které jsou bezpečné, jsou účinné, ale jejich ochrana je opravdu krátkodobá.

Je potvrzených 1666 případů. Odhadnete, kolik lidí se mohlo nakazit, ale neví o tom, že nemoc mají, a šíří ji dál?

Pokud se budu opírat o výsledky studií, jedna z nich byla provedena i panem profesorem Chlíbkem na území ČR, tak v podstatě to, co vidíme v laboratořích, je pouze vrchol ledovce. Odhaduje se, že je to tak jedno procento až 30 procent. A zbytek je vlastně nepoznán. Lidé nechodí k lékaři, ale léčí se sami. To znamená, že můžeme mít klidně až desetkrát více pacientů s černým kašlem.

Je to velmi nakažlivá nemoc?

Ano, je to vysoce nakažlivé onemocnění.

Jenom ještě dodejme, že nejvíc případů onemocnění i nejvyšší nemocnost je teď ve věkové skupině 15 až 19 let, což zřejmě souvisí s nižší účinností vakcíny. Za jak dlouho vakcína, řekněme, ztrácí účinnost a jak se dá přeočkovat v pozdějším věku?

Pokud se podíváme na náš očkovací kalendář, děti se očkují naposledy proti černému kašli v 10 až 11 letech. Víme, že vakcína účinkuje tři, maximálně pět let a poté dochází ke snižování titru ochranných protilátek. Máme zde populační skupinu, to znamená teenageři, patnáctiletí a devatenáctiletí jedinci, kteří se velmi druží a přenos infekce je mezi nimi velmi snadný, což je i naše nejvíc onemocněním zasažená skupina.

Co se s tím dá dělat? Určitě velkým problémem je onemocnění nejmenších dětí, nemocných do jednoho roku života je hlášeno již 36 případů. Ideální prevencí pro tuto skupinu je očkování těhotných. Máme doporučení v ČR jednou za život se nechat očkovat proti bakterii, nicméně každý sám. Za vlastní úhradu si může pacient požádat třeba v očkovacích centrech a nechat se očkovat.

A jak se ještě liší příznaky černého kašle od běžného nachlazení? A kdy už tedy zajít k lékaři?

To onemocnění na začátku vypadá jako každé jiné respirační onemocnění. Prvních čtrnáct dní je dominující kašel, mírné teploty, ty ale nemusí být vůbec. Slzení očí, teče nám z nosu a také nás může bolet hlava. Asi nejdůležitější jsou projevy kašle, které se zhoršují zejména v noci a nereagují na běžnou léčbu. To je typické pro černý kašel.