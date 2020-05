Depresivní symptomy v těhotenství vedou k rychlejšímu stárnutí mozku dětí, tvrdi výzkumníci z Brna

Výsledky studie, která proběhla v brněnském CEITEC, říkají, že depresivní symptomy nastávajících matek spouští zrychlené stárnutí mozku plodu. Ukazují také, že předpoklady pro rozvinutí depresí je možné odhalit ze snímků mozku ještě před vypuknutím prvních příznaků. Brno 11:58 28. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Depresi zažívá v těhotenství podle některých zdrojů až 40 % nastávajících maminek. | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Jsem teprve v sedmém týdnu, ale už se cítím fyzicky i psychicky velmi mizerně. Chtěla bych být kvůli miminku v pohodě. Ale prostě to nejde... Asi se zblázním…“ Tuto zkušenost popsala na internetovém fóru žena, která se podepsala jako Dáša. A další se přidávaly s podobnými příběhy.

Zhoršená psychická pohoda budoucích maminek má vliv na plod

Depresi zažívá v těhotenství podle Kláry Marečkové z CEITEC Masarykovy univerzity až 40 % nastávajících matek. Ty mají v tu chvíli vliv nejen na rodičku a její blízké, ale i na vývoj plodu. Marečková zjistila, že symptomy deprese během těhotenství vedou k abnormálnímu stárnutí mozku potomků.

„My jsme použili data z magnetické rezonance od tisíců lidí ve věku od 6 do 89 let. Díky tomu jsme byli schopni namodelovat stárnutí mozku a s ním spojené strukturální změny,“ vysvětluje výzkumnice, jak se svými kolegy k závěrům došla.

„Každý z nás má chronologický věk, ale vedle toho také věk biologický. A ty nemusejí být úplně shodné. “ Klára Marečková

Vědci využili snímky mozku dobrovolníků mezi 20. a 30. rokem života, kteří zároveň prošli brněnskou dlouhodobou studií ELSPAC, ta se zabývala faktory ovlivňujícími zdraví člověka. Z těchto dat zjistili, že i když zkoumané mozky měly stejný chronologický věk, ten biologický se pohyboval od 14 do 41 let. Studie sbírala o účastnících velmi podrobná data od jejich početí až po dospělost, a díky tomu mohla Klára Marečková svá zjištění uvést do souvislostí.

„Lidé, u kterých bylo zrání mozku pomalejší, nebo naopak rychlejší, než bychom na základě jejich chronologického věku předpokládali, prožili více symptomů úzkosti a depresivity,“ upozorňuje Marečková. „Tito lidé tedy mohou být náchylnější k různým neuropsychiatrickým onemocněním a depresím.“

Vědkyně také odhalila, že predispozice k depresivním stavům je možné ze snímků mozku odhalit ještě před vypuknutím prvních příznaků. „I když lidé ještě nebyli klasifikováni s klinickou depresí jako takovou, symptomy u nich už můžeme najít,“ vysvětluje Marečková. „A pokud se například v jejich životě stane nějaká stresová událost, mohou se kvůli oné poslední kapce do klinické deprese snadněji přehoupnout.“

Vývoj mozku lze ovlivnit

Symptomy deprese v těhotenství sice jsou podle studie spouštěčem rychlejšího stárnutí mozku, ale není jisté, jestli je tato predispozice neměnná. Děti takových žen možná mají šanci ovlivnit stárnutí svého mozku životosprávou.

Některé studie podle Marečkové dokonce ukazují, že například hudebníci mají mladší mozek. „Tím, že se něco učíme a něco aktivně děláme, můžeme s rychlejším stárnutím mozku bojovat. Ale do určité míry je to myslím dáno i geneticky,“ uzavírá Marečková a apeluje na ženy v očekávání, aby se pokusily s případnými úzkostmi něco udělat.

„Péči psychologa nebo psychiatra může ženám doporučit praktický lékař nebo ambulantní gynekolog,“ říká Antonín Šebela z Národního ústavu duševního zdraví. „Z neodborných forem pomoci mohu uvést například organizaci Úsměv mámy, která spolupracuje s naším ústavem.“ Tato organizace pracuje prostřednictvím různých sociálních sítí po celé České republice a zájemkyně se zde setkají s konzultantkami, které samy obdobnými problémy prošly.