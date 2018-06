V kuchyňských utěrkách se mohou zahnízdit bakterie a způsobit otravu jídla, varují vědci

V utěrkách, které se v kuchyni používají příliš dlouho, mohou zahnízdit zdraví nebezpečné bakterie, jako je escherichia coli nebo stafylokok. Takové utěrky pak mohou způsobit třeba otravu jídla.

Častou chybou je podle hygieničky Jolany Knobové třeba i to, že lidé utěrky často používají prakticky na všechno. „Utřou kuchyňskou linku, pak si do toho utřou ruce a pak samozřejmě manipulují s potravinami. Utěrky by se měly pravidelně měnit. Téměř každý den, pokud je ta kuchyň používaná pravidelně,“ vysvětluje Knobová.

Zapomínat bychom neměli ani na správnou teplotu v ledničce. Jolana Knobová doporučuje pořídit si do lednice teploměr a teplotu pravidelně monitorovat. „Mnohdy se stává, že teplota v lednici je třeba 10 nebo 11 °C, což je katastrofální například pro uchovávání masa, vaječných výrobků a vajíček,“ dodává.

Podle mauricijských vědců byl vyšší výskyt bakterií v utěrkách zaznamenán například v rodinách s více dětmi nebo v domácnostech, kde se často jedlo maso. U veganů byl výskyt escherichie coli podstatně nižší.

Utěrky by se měly také dobře sušit. Za mokra jsou totiž rezervoárem a líhní mikrobů. Kromě nich patří mezi problematické předměty v kuchyni ještě například houbička na nádobí nebo prkénko.