Podvedla lékaře i investory. Končí společnost, která slibovala z kapky krve zjistit zdravotní stav pacienta

Společnost Theranos Inc., která slibovala, že z kapky krve dokáže rychle a levně vyčíst spolehlivé informace o zdravotním stavu pacienta, končí. Na svém webu o tom informoval list the Wall Street Journal. Byl to přitom startup ze Silicon Valley, který měl na svém vrcholu údajně hodnotu 9 miliard dolarů. Nyní je společnost obviněná z podvádění investorů, a dokonce se mohla dopustit největšího podvodu v historii Silicon Valley.

Silicon Valley 10:35 10. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít