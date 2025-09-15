Tisíce endoskopických zákroků ročně. Prostějovská nemocnice se stala specializovaným centrem

Moderní vybavení, vyškolený personál a taky potřebný počet zákroků ročně. Tyto podmínky musí splňovat nemocnice s certifikátem Centra pro digestivní endoskopii. Léčí se v nich pacienti, které trápí vážné problémy se zažívacím traktem. V Olomouckém kraji jsou tato centra dvě. V Olomouci a nově v Prostějově.

Reportáž Prostějov Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Kdysi lékaři pomocí endoskopu především vyšetřovali, dnes už se tímto optickým přístrojem také operuje

Endoskopických výkonů prostějovští zdravotníci za rok provedou asi čtyři tisíce (ilustrační foto) | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Lékařka našeho týmu bude provádět specializovaný výkon, mukózní resekci a endoskopické polypektomie, čili odstraňování takových přednádorových stadií a ušetří pacienta do budoucna zbytečné operace,“ popisuje jeden z mnoha zákroků Jaroslav Maceček, primář gastroenterologie prostějovské nemocnice.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si celou reportáž z nemocnice v Prostějově

„Shodil jsem asi 25 kilo a nemohl jsem jíst, měl jsem neprostupné (cesty) ze žaludku do střeva. Dřív se to dělávalo jenom prý operativně, ale mně to operativně udělat nemohli, poněvadž bych to asi nezvládl v té době. Strašně jim děkuju, protože ten zákrok mně strašně pomohl,“ vypráví Josef Smejsík z Vyškovska, pomoc lékařů vyhledal kvůli vážným zažívacím potížím.

Endoskopických výkonů prostějovští zdravotníci za rok provedou asi čtyři tisíce. Právě díky jejich počtu a dalším faktorům, jako je speciálně proškolený personál, zdejší nemocnice nedávno získala statut specializovaného centra.

Specializovaná centra

V regionech jsou specializovaná centra v určitém počtu. V Olomouckém kraji jsou to dvě, Fakultní nemocnice a nemocnice Prostějov.

Hradečtí lékaři zvládli ojedinělý výkon. Během jedné operace provedli sérii zákroků na srdci pacienta

Číst článek

„A to znamená, že můžeme provádět právě ty nejsložitější výkony. Až jak jsem naznačil operační výkony v oblasti endoskopie. To znamená, že pacienti by měli být směřováni do těchto center. Ta centra by měla být nachystána nepřetržitě, de facto poskytovat akutní gastroenterologickou péči a samozřejmě i tu náročnou plánovanou,“ vysvětluje ředitel nemocnice v Prostějově Jiří Ševčík.

Dodává, že centrum musí působit v nemocnici, která má další potřebné zázemí. Nově získaný statut specializovaného centra je podle Ševčíka pro nemocnici taky impulsem, aby mohla do budoucna dále rozšiřovat své prostory.

Josef Čermák, mkv Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zdraví

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme