Tisíce endoskopických zákroků ročně. Prostějovská nemocnice se stala specializovaným centrem
Moderní vybavení, vyškolený personál a taky potřebný počet zákroků ročně. Tyto podmínky musí splňovat nemocnice s certifikátem Centra pro digestivní endoskopii. Léčí se v nich pacienti, které trápí vážné problémy se zažívacím traktem. V Olomouckém kraji jsou tato centra dvě. V Olomouci a nově v Prostějově.
„Lékařka našeho týmu bude provádět specializovaný výkon, mukózní resekci a endoskopické polypektomie, čili odstraňování takových přednádorových stadií a ušetří pacienta do budoucna zbytečné operace,“ popisuje jeden z mnoha zákroků Jaroslav Maceček, primář gastroenterologie prostějovské nemocnice.
„Shodil jsem asi 25 kilo a nemohl jsem jíst, měl jsem neprostupné (cesty) ze žaludku do střeva. Dřív se to dělávalo jenom prý operativně, ale mně to operativně udělat nemohli, poněvadž bych to asi nezvládl v té době. Strašně jim děkuju, protože ten zákrok mně strašně pomohl,“ vypráví Josef Smejsík z Vyškovska, pomoc lékařů vyhledal kvůli vážným zažívacím potížím.
Endoskopických výkonů prostějovští zdravotníci za rok provedou asi čtyři tisíce. Právě díky jejich počtu a dalším faktorům, jako je speciálně proškolený personál, zdejší nemocnice nedávno získala statut specializovaného centra.
Specializovaná centra
V regionech jsou specializovaná centra v určitém počtu. V Olomouckém kraji jsou to dvě, Fakultní nemocnice a nemocnice Prostějov.
„A to znamená, že můžeme provádět právě ty nejsložitější výkony. Až jak jsem naznačil operační výkony v oblasti endoskopie. To znamená, že pacienti by měli být směřováni do těchto center. Ta centra by měla být nachystána nepřetržitě, de facto poskytovat akutní gastroenterologickou péči a samozřejmě i tu náročnou plánovanou,“ vysvětluje ředitel nemocnice v Prostějově Jiří Ševčík.
Dodává, že centrum musí působit v nemocnici, která má další potřebné zázemí. Nově získaný statut specializovaného centra je podle Ševčíka pro nemocnici taky impulsem, aby mohla do budoucna dále rozšiřovat své prostory.