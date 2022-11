Italští lékaři transplantovali játra od stoleté dárkyně. V takto pokročilém věku se to podařilo poprvé

Žena, které bylo 100 let a deset měsíců, se do nemocnice ve Florencii dostala o víkendu kvůli mozkové mrtvici. Lékaři u ní konstatovali mozkovou smrt a po konzultaci s rodinou se ji rozhodli zařadit do programu dárcovství orgánů. Odebraná játra pak transplantovali pacientovi, který na tento orgán čekal v nemocnici v Pise.

Podle agentury ANSA šlo o transplantaci od nejstaršího dárce na světě vůbec. Předchozí rekord v Itálii držela žena, která se loni stala dárkyní orgánů ve věku 97 let a sedm měsíců.

