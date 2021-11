Česko slaví 60 let od první úspěšné transplantace ledvin. Podstoupilo ji tehdy 16leté děvče

Přesně před 60 lety lékaři v tehdejším Československu poprvé transplantovali ledvinu. Na tu dobu přelomovou operaci provedli odborníci ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Přestože poté pacientka žila jen pár týdnů, zákrok otevřel novou etapu tuzemského zdravotnictví. Praha 15:25 23. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká republika patří ohledně transplantací mezi evropskou špičku (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Do nemocnice byla letecky akutně přepravena 16letá pacientka z Košic. Byla operována na obou stranách a její ledviny nebylo možné zachránit,“ popisuje začátek historického okamžiku pro československé zdravotnictví vedoucí lékařka hemodialyzačního střediska Fakultní nemocnice Hradec Králové Silvie Dusilová-Sulková.

60 let od první transplantace ledvin v Česku

Její předchůdci vytvořili tým složený například z chirurga, urologa nebo nefrologa a udělali to, co do té doby na území Československa nikdo.

„Vlastní chirurgický výkon provedli profesoři Procházka, Šváb a Navrátil nejstarší. Transplantovaná ledvina pocházela od bratra pacientky. To znamená, že bratrovi odebrali jeho ledvinu a ve stejné době ji transplantovali do těla pacientky. Ten štěp skutečně začal fungovat,“ popsala Sulková.

Transplantace sice byla úspěšná, ale mladá pacientka po 16 dnech kvůli infekci zemřela. „Možnosti léčby tehdy byly omezené. Nastaly infekční komplikace a pacientka se s nimi nevyrovnala, protože předtím byla celotělově ozářena právě proto, aby její imunitní odezva ledvinu neodhojila. Ta transplantace jako taková byla úspěšná, ta ledvina začala fungovat, ale pacientka zemřela na navazující infekční komplikace,“ vysvětlila Sulková.

Královehradečtí lékaři zákrok uskutečnili jen sedm let poté, co se podobná věc podařila doktorům v americkém Bostonu.

„Oni byli v tom Hradci trochu postavení před hotovou věc. Jednalo se o akutní operaci u slovenské dívenky, která ztratila ledviny. Museli to udělat, aby se ji alespoň pokusili zachránit. Tehdy ještě nebyla pořádná umělá ledvina, takže to byl velký krok. I těch 16 dní byl úspěch,“ ocenil zákrok po 60 letech ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec.

Od té doby udělali lékaři v Česku zhruba 13 500 transplantací ledvin. „Transplantologie je obecně obor, který za jeden lidský život udělal neskutečný krok. Dnes už je transplantace ledviny poměrně jednoduchý chirurgický výkon a rutina. Na ledvině jsme se všichni učili, takže transplantace ledvin dala základ všem transplantacím,“ uvedl Adamec.

Česká republika patří ohledně transplantací mezi evropskou špičku. „Každý rok vychází evropská statistika. U nás je průměrná čekací doba na transplantaci kolem roku, což je fantastické. V Německu se čeká tři roky. Ty počty, těch 45 transplantací na jeden milion obyvatel, to jsou čísla, která nás řadí na špičku, “ objasnil Adamec.

V roce 2019 bylo v Česku přes 500 transplantací ledvin. Loni byl, i kvůli pandemii koronaviru, pokles na zhruba 440. V naprosté většině jsou dárci zemřelí lidé.