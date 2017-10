Úleva od pálení žáhy? Dlouhodobé užívání léků může vést k infarktu, varuje studie

Běžně užívané léky proti pálení žáhy zvyšují riziko předčasného úmrtí až o čtvrtinu, píše úterní Mladá fronta Dnes. Opírá se přitom o americkou studii, která sledovala záznamy víc než tří milionů lidí. Vědci zjistili, že nadbytečné a dlouhodobé užívání může vést k infarktu nebo k srdečnímu selhání. A v horším případě i k předčasné smrti. Praha 7:25 3. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pálení žáhy (ilustrační foto) | Foto: Fitness Go | Zdroj: Flickr

V Česku léky na pálení žáhy užívá zhruba půl milionů lidí, nejčastěji s látkou omeprazol nebo esomeprazol. Teď se ukazuje, že to může mít fatální důsledky. A nebezpečí se zvyšuje, čím déle pacient léky bere, upozorňuje Mladá fronta Dnes. Riziko přitom výrazně roste po třech letech pravidelného užívání vyšších dávek.

Nebezpečí hrozí hlavně pacientům, kteří berou tyto léky i přes to, že je úplně nepotřebují nebo nemají tak vážné problémy.

Lékaři by proto měli užívání léků na pálení žáhy se svými pacienty důkladně probrat a zhodnotit, jestli je opravdu nutně potřebují. A jak deník dodáv, otevřít by se měla taky diskuse o tom, jestli by tyto přípravky měly být i dál volně prodejné.