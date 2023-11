Umělá inteligence by mohla předpovědět infarkt deset let dopředu. Nová technologie mění léčbu

Umělá inteligence by mohla do budoucna pomoci lékařům vyhodnocovat riziko infarktu u pacientů. Zjistili to vědci z anglické Oxfordské univerzity, podle kterých by zkoumaný nástroj AI mohl poskytnout přesnější analýzu snímků výpočetní tomografie (CT) a zjistit, zda pacientům hrozí infarkt až deset let dopředu. Nová technologie pomohla zlepšit léčbu u téměř 50 procent zkoumaných pacientů a má potenciál zachránit tisíce životů, uvádí odborníci. Londýn 10:54 23. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odborníci osm let testovali nástroj AI, ten dokáže předpovědět riziko infarktu | Zdroj: Profimedia

Výzkumníci analyzovali údaje více než 40 000 pacientů z osmi britských nemocnic, kteří podstoupili pravidelné CT vyšetření srdce. V průměru zdravotníci těmto pacientům poskytovali následnou péči po dobu 2,7 roku. Nástroj AI pak odborníci otestovali v průběhu osmi let na dalších 3393 lidech a zjistili, že dokáže přesně předpovědět riziko infarktu. U 744 pacientů byla riziková skóre předložena lékařům, kteří 45 procentům z nich změnili léčebný plán.

„Zjistili jsme, že někteří pacienti, kteří se dostaví do nemocnice s bolestí na hrudi - a kteří jsou často uklidněni a posláni zpět domů - jsou vystaveni vysokému riziku, že v příštích deseti letech prodělají infarkt, a to i v případě, že nemají žádné známky onemocnění srdečních tepen,“ citoval list The Guardian Charalambose Antoniadese, šéfa Britské nadace pro srdeční onemocnění (BHF), která studii financovala.

„Prokázali jsme, že pokud mají lékaři přesný obraz o riziku, může to změnit a potenciálně zlepšit průběh léčby mnoha pacientů se srdečními obtížemi,“ uvedl Antoniades. „Doufáme, že tento nástroj umělé inteligence brzy zavedeme napříč (britským zdravotním systémem) NHS,“ dodal.