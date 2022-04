Uprchlíkům pomáhá i Národní Ústav pro autismus. Týdně mu přibývá zhruba 17 klientů z Ukrajiny

Často reagují přecitlivěle na zvuk, světlo a špatně zvládají změny – a navíc do života ukrajinských děti s poruchou autistického spektra zasáhla válka. Těm, které přicházejí do Česka, nabízí pomoc s umístěním do speciálních škol nebo osobní asistenci Národní ústav pro autismus.

Alla a její syn Alexej, který zanedlouho oslaví desáté narozeniny, pocházejí z Kyjeva. Když Rusové začali město bombardovat, většinu času museli obyvatelé trávit ve sklepech domů. V tu dobu se Alla rozhodla odejít.

Rozhodování pro ni bylo těžké, protože Alexej má poruchu autistického spektra a mimo jiné nikdy nezačal mluvit.

„Pro maminku Alex bylo samozřejmě hodně důležité najít někoho jako je Národní ústav pro autismus, kdo by jí mohl se vším pomoct. A narazila na ně skoro hned, protože na cizinecké policii byla paní, který měla taky známého autistu – dítě, takže věděla, že Národní ústav pro autismus existuje,“ doplňuje vyprávění Polina, která v současnosti pomáhá Alexejovi jako osobní asistentka.

„A co se týká ještě pomoci, tak paní Alla říkala, že si myslí, že dostala to nejlepší, co mohla, že je za to moc ráda. A i sama teď už pracuje. Hlavně je ráda, že Alex chodí už do školy a může se vzdělávat, rozvíjet se a dosahovat svých dovedností do maxima,“ říká Linda Skarlandtová z Národního ústavu pro autismus.

„Malý Alex je vlastně první dítě, pro které se našla speciální škola velmi rychle. To byl krásný příklad té kooperace mezi speciálně pedagogickým centrem a speciální školou, kdy jeden den byl chlapec vyšetřený u nás a druhý den škola vyšla vstříc a může chodit do školy,“ dodává.

Na Národní ústav pro autismus se obrátilo už více než 80 klientů z Ukrajiny. Jedním z nejvytíženějších středisek je speciální pedagogické centrum, které má v péči 12 ukrajinských dětí s těžší formou poruchy autistického spektra.

„Jsou to děti, které tady musí být umístěné do speciálních škol, které potřebují dokumentaci – to dítě musí být vyšetřeno a musí mít stanovena podpůrná opatření, individuální plány a tak dále. V péči speciálního pedagogického centra je teď 12 dětí a je to zejména proto, že ty rodiče opravdu chtějí pracovat. Nechtějí zatěžovat stát,“ vysvětluje Skarlandtová.

Ústavu pro autismus podle ní každý týden přibývá asi 17 nových ukrajinských klientů. Téměř u každé konzultace nebo vyšetření musí pomáhat tlumočník.

„Teď vzniká i spolupráce s magistrátem hlavního města Prahy, kdy mi přímo budeme mít nějaké nové úvazky pro odborníky z Ukrajiny, kteří se budou primárně starat o ukrajinskou klientelu. A samozřejmě tlumočníky hledáme pořád, protože ta jazyková bariéra je asi ten největší problém, na který teď můžeme narážet,“ dodává.

I proto se Národní ústav pro autismus rozhodl vyhlásit veřejnou sbírku, aby mohl navýšit kapacitu služeb a pomáhat tak dětem i dospělým s autismem, kteří v Česku hledají útočiště před ruskou agresí.