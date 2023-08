V USA schválili nový lék proti depresi, co není antidepresivum. Dá se užívat i několik dní po sobě

„Po porodu prvního dítěte jsem si prošla velkými úzkostmi spojenými s depresí. Měla jsem pocit, že to nejsem já, že se něco stalo,“ říká maminka Lucie. Začala pociťovat velké změny nálad i úzkosti asi třetí den po porodu.

Ve Spojených státech amerických schválili nový lék proti depresi. Nejde o antidepresivum

„Velkým spouštěčem bylo, že jsem ze dne na den nemohla spát. I když miminko bylo v pohodě, tak já jsem nemohla, to jen prohlubovalo strachy, úzkosti a rychle jsem se propadala do deprese,“ říká.

Nakonec začala pravidelně docházet do krizového centra a k psychiatričce, která jí nasadila dlouhodobé léky. Zuranolone se ale užívá pouze několik dní, ulevit by měl už po dvou dnech.

„Už po dvou dávkách během čtrnáctidenní léčby došlo u žen, které užívaly lék a ne placebo, k výraznému snížení depresivních příznaků. Jak víme, příznaky se můžou lišit, některé ženy pociťují smutek, ztrátu zájmu, ztrátu koncentrace, změny chuti k jídlu, jiné zase nespavost,“ řekla pro americkou televizi CNN vědkyně Kristina Deligiannidisová z Institutu behaviorálních věd pro lékařský výzkum v New Yorku.

Výzkumníci lék testovali na 170 ženách, které nedávno porodily a u kterých byla dříve diagnostikovaná těžká poporodní deprese.

„Víme, že jen několik žen léčí poporodní deprese dostatečně. Většina vyhledá pomoc až příliš pozdě, klidně po několika měsících. Díky novému léku teď můžeme snížit příznaky poporodní deprese rychle během velmi krátké doby a umožnit ženám, aby se znovu cítily samy sebou a vrátily se ke svému životu, k takovému, jaký si přejí,“ dodává.

Ženy nevyhledávají pomoc

V Česku odbornou pomoc nevyhledá podle dat Národního ústavu duševního zdraví až 75 procent rodiček, které vykazují příznaky poporodních úzkostí. Duševnímu zdraví v těhotenství a po porodu se dlouhodobě v ústavu věnuje psychiatr Antonín Šebela.

„U 243 žen na konci šestinedělí jsme zjišťovali, jak je častá duševní porucha, a zjistili jsme, že je to 13,6 procent, když to přepočteme na populační data, kdy je 113 tisíc porodů ročně, tak taková porucha by byla diagnostikovatelná u více než 10 procent žen,“ říká.

Spolu se svým týmem proto zavedl do vybraných porodnic v Česku takzvaný screeningový systém.

„Screening děláme, protože z našich výzkumů víme, že spousta žen nevyhledá péči. A screenování je věc, kdy se to snažíme zachytit potenciální příznaky nebo stavy, které se pak můžou rozvíjet až do poporodních depresí,“ dodává.

Hned po porodu žena vyplní online dotazník, na základě kterého ji pak Národní ústav duševního zdraví kontaktuje s případnou pomocí.

„Když se podíváme třeba na Prahu, tady máme čtyři ze šesti porodnic, tady chybí jen Motol a Vinohradská porodnice, z velkých ‚fakultek‘ Plzeň, Brno, Olomouc, dál budeme zařazovat i Ostravskou fakultní nemocnici výhledově tento rok, myslíme i na regiony, Česká Lípa, Most, Chomutov...“ říká Šebela.

Systém zatím v funguje v 19 českých porodnicích, do budoucna ho plánují výzkumníci dál rozšiřovat. Lék Zuranolone je sice schválený americkým kontrolním úřadem, aby ho ale mohly užívat i rodičky v Česku, je potřeba, aby ho schválila také Evropská léková agentura. To může trvat i několik let.