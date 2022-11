V USA se narodila dvojčata z embryí, která byla zmražená 30 let

Dvojčata Lydia Ann a Timothy Ronald se narodila koncem října manželům Rachel a Philipu Ridgewayovým ve státě Tennessee. Manželé už mají čtyři starší děti ve věku od jednoho do osmi let, při pokusu o páté těhotenství využili asistované reprodukce a darovaných embryí. Ta pocházejí od soukromé organizace Národní centrum pro darování embryí (NEDC), která získává zmražená embrya od zdravotnických institucí ve chvíli, kdy je biologičtí rodiče už nechtějí využít.

„Rozhodnutí... přijmout tato embrya by měla ujistit pacienty, kteří si říkají, zda je někdo ochoten si vzít embrya vytvořená před pěti, deseti či dvaceti lety. Odpovědí je rozhodné ano,“ uvedl pro BBC doktor John David Gordon, který transfer embryí do dělohy provedl.

Dvojčata se narodila z embryí, která byla hluboce zmrazena v dubnu 1992. Vznikla pro manželský pár, který ale nakonec všechna nevyužil, a embrya proto v roce 2007 získalo NEDC.

Otec dvojčat stanici CNN popsal, že okolnosti narození jeho dětí jsou podivuhodné. „V určitém smyslu jsou to naše nejstarší děti, i když jsou to ty nejmenší. Je to úplně neskutečné,“ řekl.